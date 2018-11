Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez confirman que siguen juntos

La famosa diseñadora, Ágatha Ruiz de la Prada recogió, junto a su novio, el premio de 'extraña pareja' y confirmó su relación pese a los rumores de ruptura

Las últimas semanas han sido muy complicadas para Ágatha Ruiz de la Prada. Parecía que la felicidad de la famosa diseñadora se tambaleaba tras los rumores de crisis con su pareja, el empresario Luis Miguel Rodríguez. Sin embargo, ambos han acudido de la mano al acto en el que recogían el premio a la ‘Extraña pareja’ del año otorgado por ‘Cuarto Poder’. Según recoge la revista ‘Corazón TVE’, la pareja mantiene el amor intacto: “nos encanta recibir este premio, nos ha hecho mucha ilusión. No suelo enterarme de lo que dicen de nosotros pero te aseguro que al día siguiente de conocernos ya hablaban de nosotros en ciertos programas”, comenzó la ex de Pedro J. Ramírez. Los rumores de una supuesta infidelidad por parte de ‘el rey del desguace’, que habría provocado un terrible enfado de Ágatha fue sentenciada por la propia diseñadora: “hasta lo peor de Luismi tiene mucho encanto”. Por su parte, el empresario no duda en referirse a su novia de la mejor manera: “hay pocas mujeres como ella, es una crack”.

Dardo a la mujer de Pedro J. Ramírez

“Cuanto más la conozcan, mejor para mí”, dijo Ágatha sobre la relación que mantienen sus hijos con Cruz Sánchez de Lara, la prestigiosa abogada con la que Pedro J. Ramírez rehizo su vida tras separarse de la diseñadora. Una clara indirecta en la tensa relación que mantienen los ex. “Me encanta beberme el vino caro de Pedro J. y ducharme con su gel”, dijo, jocoso, Luis Miguel Rodríguez sobre el ex de su pareja.

Ágatha, por su parte, insiste en ni siquiera pronunciar el nombre de su ex pareja. Pedro J. Ramírez, fundador de ‘El Español’ y ex director de ‘El Mund0’, estuvo casado con la diseñadora desde 1986 hasta el 2016 y fruto del matrimonio nacieron Tristán Jerónimo y Cósima Olivia.