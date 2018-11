Casi desde la primera gala María dejó claro que iba a ser una de las concursantes más rebeldes de esta edición, algo que ha cumplido con creces. Tras crear una auténtica revolución al intentar eliminar la palabra “mariconez” de la canción de Mecano ‘Quédate en Madrid’, la rubia vuelve a ser protagonistas de las redes debido a un descuido de la última gala en la que, sin querer, acabó mostrando sus atributos a todo el mundo.

Una vez acaba la gala de la noche, en la que María resultó ser una de las nominadas, los concursantes regresaron a la academia. Para llegar allí, los jóvenes triunfitos tienen que recorrer unos pocos metros a pie hasta los coches que los llevan a su “casa”, un espacio más bien corto pero suficiente para la madrileña que, mientras paseaba junto a Miki y Julia, decidió subirse la camiseta y mostrar un pecho a la cámara.

María es Amaia cuando salía de fiesta y enseñaba las tetas pic.twitter.com/ftPpHGL6dl — Mistake. (@antoniomistake_) 21 de noviembre de 2018

La escena no pasó desapercibida para nadie y, una vez en el chat, un fan del concurso le preguntaba cómo se le había ocurrido hacer eso. “No sé por qué se me ha ocurrido enseñar las tetas. Bueno, sí. Porque pensé que eso no se emitiría, que lo iban a editar. Ahora está toda España con mis tetas”, se justificaba la joven.

“Pues estabas en directo, pero son unas tetas, no es para tanto“, intentaba tranquilizarla Noemí Galera, quitándole hierro al asunto. ¡Que nadie más enseñe las tetas si hay una cámara!”, avisaba la directora de la academia al resto de concursantes mientras María, roja de vergüenza, no podía evitar que estaba pasando un momento regular.