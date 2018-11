Kiko Matamoros: “Estoy deseando tener algo con Sofía”

Este jueves Kiko Matamoros ha vuelto a dar la vuelta a la tortilla. Sus palabras hacen saltar las alarmas sobre su relación con Sofía Suescun-

Con estas palabras Kiko Matamoros ha dado una vez más la vuelta a la tortilla. A pesar de que Sofía Suescun trató de aclarar este miércoles en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ que su relación con el colaborador se limitaba a una relación de amistad bonita que no llegaría a más, Kiko Matamoros ha dado otra opinión. “Me dedico a conquistar a la persona que me da la gana”, comenzaba a decir frente a Alejandro Albalá en ‘Sálvame’. Tras un cara a cara que no ha dejado indiferente a nadie, pues no han dejado de dedicarse insultos, Kiko Matamoros ha dicho unas palabras que ponían la relación de él y Sofía Suescun otra vez en la picota. “Estoy deseando tener algo con Sofía”, ha confesado.

Aunque se desconoce si estas palabras las ha pronunciado por despecho, lo cierto es que Kiko por el momento se muestra dispuesto a comenzar algo con la ganadora de dos realities. Un acercamiento que tendrá que esperar, pues Sofía ha iniciado un viaje esta semana hacia Estados Unidos, donde se alejará así de toda la polémica que desde hace unos días protagoniza ella junto a Kiko.

Este sábado está previsto que Makoke se siente en ‘Sábado Deluxe’ y lo más probable es que durante la entrevista salga el nombre de Sofía. Ahí será el momento en el que descubriremos qué opina realmente de la concursante y de la relación que su ex y ella pueden mantener. Kiko, de momento, se muestra indiferente ante la posibilidad de que Makoke comience una relación con Tony Spina al que dice añorar después de ser expulsada . “Ojalá Makoke empiece algo con Tony”, decía Kiko este miércoles en ‘Oh my club’.