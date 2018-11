La Audiencia Provincial ha revocado el auto de trasformación de la juez por la causa de malos tratos continuados

Tras unas semanas de mucha angustia, el pasado 16 de noviembre Antonio David Flores recibía una de las mejores noticias de los últimos tiempos: el juez había decidido archivar las acusaciones de maltrato psicólogo continuado que interpuso su ex, Rocío Carrasco. Una decisión que la familia ha celebrado por todo lo alto. Así se lo ha hecho saber a Look José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, quien ha confirmado que vivieron el momento “con mucha alegría”. Eso sí, en todo momento confiaron en la inocencia del ex Guardía Civil ya que siempre pensaron “que no había motivo para todo lo que se estaba liando”.

Con el protagonista de la historia, Antonio David, no ha tenido oportunidad de hablar por el momento, aunque sí se han comunicado con él por Whatsapp: “Le he mandado un mensaje. Me ha dado las gracias y nada más”, cuenta. El ex de Rociíto ahora respira mucho más tranquilo, “antes, cuando le preguntaba, decía que estaba preocupado y ahora tiene que estar muy bien“, dice del que fuera su sobrino político. Si bien no les unen lazos de sangre, José Antonio siempre ha estado de su lado: “yo ya dije en su momento que ese juicio, se ganara o se perdiera, estaba perdido y ahora se ha perdido dos veces, en mi opinión”, recuerda.

Si bien está “contento” por Antonio David, lo está aún más por sus hijos, Rocío y David, “porque ver la posibilidad de que tu padre pueda ir a la cárcel es muy desagradable y si encima quien lo va a mandar a la cárcel es la madre pues es mas desagradable todavía. Ahora ya están tranquilos“, asegura a Look.

Un sentimiento muy diferente al que tiene hacia su sobrina y es que deja bien claro que le da totalmente igual cómo le haya sentado la decisión del juez. “Ni sé ni me importa cómo se habrá tomado Rocío la noticia. Que piense lo que piense.”, afirma tajante.

Con la amenaza de la prisión fuera de su vida, Antonio David y su familia se preparan para celebrar una de las navidades más felices de los últimos tiempos. “No habrá fiesta para celebrar la noticia, pero estamos contentos. Ahora a pasar unas navidades tranquilas“, desea José Antonio.