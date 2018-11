"Del 2019 espero mucho a nivel profesional y personal" "Soy amiga de Laura Matamoros"

Han pasado 10 años desde que el nombre de Aida Doménech, conocida artísticamente por Dulceida, comenzase una prolífica carrera como bloguera, youtuber e influencer. Quizá en un primer momento no imaginase el éxito que cosecharía una década después. Tan solo contaba 19 primaveras cuando se inició en un negocio que ha acabado convertido en su estilo de vida. Imitada, seguida y admirada en redes sociales, habla en una entrevista con motivo de su última colaboración.

La de Badalona es imagen de la marca americana de hamburguesas Carl´s Jr. Dulceida ha creado mano a mano con la empresa, su propia burguer, Cheese Mushroom que se venderá durante unos meses por los miles de establecimientos que tiene la cadena por todo el mundo. La influencer habla de sus hábitos de vida, hace balance del año, le exige mucho al 2019 y -cómo no- habla de sus proyectos personales. Cómo no, la faceta íntima va ligada a la figura de su mujer Alba Paul.

PREGUNTA: ¿Eres de comer este tipo de comida por falta de tiempo?

RESPUESTA: No las como cuando voy falta de tiempo, sino cuando me apetece. Como de todo. Lo bueno es variar. Una vez a la semana, una hamburguesa sí que me como.

P: Al ser una persona pública, ¿Cómo te cuidas en el día a día?

R: Siempre he sido un poco desastre a la hora de cuidarme. El pelo sí que me lo cuido mucho por ejemplo, pero si soy un poco desastre. A veces hago deporte, pero no como obsesión, sino por salud y porque me apetece.

P: ¿Qué le dirias a la gente que no entiende que tu una persona que vive de la imagen, y patrocinas este tipo de comida rápida?

R: Les diría que hay que comer de todo, tener una alimentación variada ¿Quién no se ha comido una hamburguesa, por Dios?

P: ¿Qué balances a este 2018 que llega a su fin?

R: Cada año, que llevo trabajando en esto desde hace diez, los cumplo en diciembre, es cada vez mejor. Cada año, me supero. Cada año aprendo con las cosas buenas como las cosas malas, tanto personal como profesionalmente. Del 2019 espero mucho, mucho en ambos sentidos.

P: ¿Han pasado diez años desde que empezaste, como te

ves en otros diez?

R: No lo sé, la verdad. Esa misma pregunta me la hicieron hace nuevo y ocho años, y ya han pasado. Me veo a tope con mi marca de ropa, Dulceida Shop. Espero tener en diez años alguna tienda, y seguir trabajando en el mundo de la moda, pero tal vez de manera distinta, pero siguiendo ahí.

P: ¿Al ser una persona conocida, una tiene más miedo a

sacar cosas y que sean un posible fracaso?

R: Siempre en todos los trabajos, en el tuyo o en el mío por ejemplo, tienes que tener miedo a perder o hacerlo mal. Eso nos hace ser mejores en el sentido profesional. Aunque si es cierto que con los proyectos no suelo tener miedo, porque esperas que funcionen algunos mejor u otros peor, pero al hacer las cosas en las que creo y de verdad, eso se nota al final.

“Tengo mamitis, pero aún me queda”

P: ¿Te casaste hace dos años, en el terreno personal como te encuentras?

R: Estoy muy bien. Mi vida personal, sobre todo contando con mi mujer, es perfecta. Con nuestras peleas pero es perfecta.

P: ¿Habéis pensado en tener hijos?

R: Si lo hemos pensado.

P: ¿Estáis ya en proceso?

R: Todavía no, yo tengo mamitis pero todavía no.

P: ¿Qué te gustaría tener, niño o niña?

R: Me da igual, preferencia es niña. Pero si llegara un

niño, nos daría igual