Aurah Ruiz confesó haber sufrido malos tratos y alguien de su pasado ha querido defenderse.

La confesión de Aurah Ruiz (29) este martes durante ‘Límite 48 horas’ de Gran Hermano Vip dejó perplejos a los espectadores. Por primera vez, reveló la otra desgarradora historia que ha marcado su vida y la relató mientras dibujaba su curva de la vida: “sufrí maltrato en una relación tormentosa de llegar a las manos. Pensaba que me moría. Es una cosa que he superado y me siento fuerte y no se lo merece nadie”. Sin embargo, prefirió no revelar la identidad de la otra persona que estaba implicada en este doloroso caso, aunque sí fechó que esto tuvo lugar después de su paso por ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Mientras la canaria prefirió no dar más detalles sobre este amor pasado, el extronista del programa de citas con el que mantuvo una relación, Ángel Vico, ha lanzado un mensaje enigmático a través de sus redes sociales.

“Buenos días. Quiero aclarar que soy una persona que está luchando para demostrar su inocencia. Llevo tres años callado sin abrir la boca cumpliendo todo. Y lucharé hasta el final para demostrar que soy inocente. Muchas gracias a todos de corazón”. Palabras que hacían saltar las alarmas, aunque Ángel, por su parte, se ha negado a hacer declaraciones a este digital. Un mensaje que ha continuado, agradeciendo todo el apoyo a su entorno más cercano. “Sobre todo, a mis amigos y familiares, que han sido los primeros en llamarme. Muchas gracias. Nadie sabe lo que hemos pasado. Como dije ayer no escondo nada y aquí estoy”, ha escrito Ángel, ex de Aurah.

A pesar de que él mismo ha revelado que “todo saldrá” en el futuro, lo cierto es que por el momento prefiere mostrarse cauto. Quizás sea a partir de este jueves cuando Aurah dé más detalles sobre esta supuesta historia con la que ha dejado al descubierto la dura vida que le ha tocado vivir. Y es que la joven se tuvo que enfrentar a la enfermedad crónica de su pequeño, pues permaneció ingresado desde que nació hasta que cumplió diez meses. Ahora está feliz con Suso, pero, sin querer, han vuelto fantasmas de su pasado que parecían enterrados.