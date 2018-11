Este miércoles Sofía Suescun ha aclarado el vínculo que le une a Kiko Matamoros y lo que opina de él.

Después de que salieran a la luz unas imágenes en las que se veía muy cariñosos a Kiko Matamoros y Sofía Suescun, por fin se ha aclarado el vínculo que les une. Gestos que no solo se sucedieron en el interior de una discoteca, sino también en los platós de Mediaset. Ha sido precisamente este miércoles cuando en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ la ganadora de dos realities ha revelado punto por punto qué le une al colaborador de ‘Sálvame’. “A Kiko le veo como un padre y me llevo muy bien con él”, ha afirmado. De este modo, traduce sus carantoñas en una mera y bonita amistad.

Sin embargo, para quien sí ha tenido malas palabras ha sido para Alejandro Albalá, pues, según ella, está “muy enfadada” con él. Se aseguró que el ex de Chabelita tenía un “mosqueo brutal” y que estaba muy enfadado con Kiko Matamros, sin embargo, Sofía no va a renunciar esta especial unión. Para ella, Matamoros es una presencia muy especial en su vida y no quiere tener que “evitarle”. Tal y como ella ha dicho durante esta mañana, se lleva muy bien con Kiko y piensa seguir haciéndolo.

Les separan más de 40 años, pero para ella el amor no entiende de edades, ni debe ser un escollo en la relación de nadie. “El amor no tiene edad…”, ha apuntado Sofía. Palabras que chocan con la versión de Rafa Mora, quien hace tan solo unos días dijo que su gran amiga Sofía le había dado a entender que ella jamás se fijaría en Matamoros. Mientras muchos piensan en redes sociales que este posible idilio tan solo sería una estrategia de la pareja, Sofía lo ha desmentido. Eso sí, a su manera.