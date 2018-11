Mazazo para Rocío Carrasco: pierde la batalla de malos tratos contra Antonio David

La Audiencia Provincial ha revocado el auto de trasformación de la juez por la causa de malos tratos continuados Tienen pendiente otro juicio por alzamiento de bienes

Rocío Carrasco ha perdido la batalla en los juzgados contra su ex, Antonio David Flores. Según cuenta la revista ‘Semana’, el magistrado que se ocupa de la macrodemanda que la hija de Rocío Jurado interpuso contra su ex, en la que le acusaba de alzamiento de bienes y de maltratos psicológicos continuados, ha decidido archivar la causa. La Audiencia Provincial de Madrid no ve indicios de delito y ha estimado que el caso debe ser archivado, tal y como pedía el ex Guardia Civil, sobre quien incluso pesaba la posibilidad de ingresar en la cárcel.

Se trata de un duro golpe para Rociíto, que en marzo de 2017 parecía poder ganar la demanda cuando el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Alcobendas encontraba “indicios racionales de criminalidad” en la actitud de Antonio David. Sin embargo, la alegría le duro poco tiempo, pues poco después los tribunales acordaron el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no encontrar que estuviera acreditada la “existencia de un delito de lesiones y maltrato”.

Todo cambió este 16 de noviembre, cuando el juez decidía archivar provisionalmente tanto la acusación de maltrato psicológico como la de delito de retención de un menor. Una falta que Carrasco cree que cometió su marido en septiembre en 2016 cuando Antonio David no devolvió a su hijo, que por entonces tenía 17 años, tras un permiso.

‘Semana’ desvela también que aunque la Audiencia Provincial de Madrid reconoce el conflicto en la familia “altamente conflictiva y tensa”, cuestiona que la denuncia se interpusiera 17 años después de que sucedieran los hechos. Además, el tribunal entiende que el informe de Valoración Integral de la Mujer que realizó el forense del juzgado en junio del pasado año es “exhaustivo”, pero también “incompleto” al solo haber entrevistado a Rocío Carrasco y “su versión como perjudicada”. La Audiencia considera ahora que habría sido positivo valorar también al demandado, es decir, a Antonio David, y a otros miembros del entorno.

Algo que la hija de Rocío Jurado, según su defensa, pidió en su momento, pero que la jueza instructora decidió rechazar. Además, la empresaria también habría propuesto a varios testigos, entre los que se encontraban su prima Rosario Mohedano, un amigo de la familia y varios facultativos, de los que finalmente solo fueron llamados algunos de los médicos para que ratificaran los informes que fueron presentados.

Buscando una solución

Según la revista, la decisión de la Audiencia Provincial de archivar el caso ha sido un duro revés para Rocío Carrasco y Fidel Albiac, que ya trabajan junto a su equipo legal para responder. Pero esto no podría ser muy fácil y es que no puede ser recurrida a menos que aparezcan nuevas pruebas que justifiquen la reapertura del caso.