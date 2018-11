Leticia Dolera, en el punto de mira: los actores opinan sobre su polémico despido

Aina Clotet reveló que sí había sido despedida por estar embarazada en la serie 'Dejarse llevar', que dirige Leticia Dolera.

La protagonista de este martes ha sido, sin ninguna duda, la actriz Leticia Dolera. Aunque por un motivo bien distinto que nada tiene que ver con su papel delante de las cámaras, sino detrás de ellas. Después de que se conociera hace unos días que, como directora había despedido a una actriz embarazada para la serie ‘Dejarse llevar’ al conocer su estado de gestación, Dolera copó titulares, pero corrió a desmentir esta polémica. “Era imposible contar esta historia con una embarazada de 5 meses. Me dio pena que no pudiera hacerlo“, dijo entonces. La otra parte de la historia había permanecido en silencio hasta que Aina Clotet emitió ayer un comunicado en el que no dejaba lugar a dudas. “Asumí que la producción de una serie marcadamente feminista y que plantea la dificultad de ser mujer y madre en esta sociedad consideraría todas las opciones para no excluirme solo por estar embarazada (…)”.

Comunicado de Aina Clotet pic.twitter.com/Z5opyEdhLm — aina clotet (@ainaclotet) 20 de noviembre de 2018

Según sus palabras su despido tuvo lugar y, a pesar de que ella planteó diversas alternativas para disimular su estado durante el rodaje, se encontró con la negativa del productor. Pero, ¿qué opina el resto de actores españoles de este debate después de que Leticia haya sido tildada en los últimos meses como un icono feminista? Look se ha puesto en contacto con varios de ellos y mientras muchos prefieren no pronunciarse, sí ha habido algunos que han mostrado su opinión. Marc Clotet, Andrea Duro, Tony Acosta, Yolanda Ramos, Mónica Pont, Daniel Grao, Mariona Terés y Andrea Ros han sido los actores que, o bien a través de este digital, o bien en sus redes sociales han mostrado su parecer sobre este asunto del que todo el mundo habla:

Marc Clotet

El hermano de Aina ha agradecido públicamente su coraje en sus redes sociales: “¡Gracias por tu valentía!”. Junto a una instantánea el actor ha compartido parte del comunicado de la actriz: “Creo, fervientemente, que ninguna mujer debería verse en la necesidad de ocultar algo así para proteger su carrera profesional y siento que es compromiso de todas y todos luchar por una sociedad justa y equitativa, que no reduzca las oportunidades de las mujeres en momentos tan cruciales como el embarazo o la maternidad”.

Yolanda Ramos

“Apoyo totalmente a Aina. Me parece muy oportunista por parte de Leticia que hable de feminismo cuando le sirve y luego haga estas cosas”, dice la también humorista a Look.

Andrea Duro

Sin entrar en demasiados detalles, pero muy tajante Andrea Duro se ha manifestado después del comunicado de Aina. “Todo mi apoyo”, ha escrito la actriz del Velvet en referencia a la intérprete embarazada en su Twitter.

Toni Acosta

Toni Acosta no solo ha apoyado a Aina, sino que además ha revelado una experiencia propia en la que sus embarazos sí se incluyeron en el guion, en vez de ser despedida. “Gracias Aina por este comunicado. He vivido dos embarazos trabajando en series de televisión. La primera hace 14 años, en UPA Dance (lo disimulamos) la segunda en # ElsindromedeUlises incluimos el embarazo en la trama. Las dos veces me cuidaron y mimaron. Siento pena. Mucha pena“, ha escrito.

Gracias Aina por este comunicado. He vivido dos embarazos trabajando en series de televisión. La primera hace 14 años, en UPA Dance (lo disimulamos) la segunda en #ElsindromedeUlises incluimos el embarazo en la trama. Las dos veces me cuidaron y mimaron. Siento pena. Mucha pena. — Toni Acosta Oficial (@AcostaToni) 20 de noviembre de 2018

Mariona Terés

La actriz de Paquita Salas ha revelado a este digital que “sin duda, es una putada para Aina y más estando embarazada”. Sin embargo, desconoce quien tomó esta decisión polémica por lo que prefiere no ahondar sobre el papel de Leticia Dolera en este asunto.

Daniel Grao

El actor Daniel Grao, por su parte, ha dicho su opinión a través de un mensaje con el que seguramente haya logrado abrazar (al menos, virtualmente) a Aina Clotet tras su desencuentro con Leticia Dolera. “Todo mi cariño y apoyo, Aina”, ha comentado.

Mónica Pont

Mónica Pont se ha posicionado a favor de Dolera, debido a una experiencia que ella vivió en el pasado. Iba a participar en la película americana llamada “Face of Terror”, pero tras conocer que estaba embarazada prefirió no arriesgar y ser sustituida por Paulina Gálvez, pues había escenas de acción. “Hay veces en las que no cuadra tener a una persona embarazada en la película y es cierto todo el lío de los seguros durante el rodaje porque son muy caros. No pasa nada”, ha dicho a Look.

Andrea Ros

La actriz de ‘Amar es para siempre’ también ha querido arropar a Aina en este momento difícil: “Como mujer, como actriz, como madre, como mujer embarazada y como amiga, tienes TODO mi apoyo, mi comprensión, mi admiración y mi respeto”.