La joven no desmiente que su relación con Kiko Matamoros sea 'algo más' que una simple amistad.

Es, sin lugar a dudas, una de las noticias de la semana. El acercamiento que existe entre Sofía Suescun y Kiko Matamoros está siendo calificado por muchos como el comienzo de ‘algo más’, después de que vieran la luz unas comprometidas fotografías en la que ambos se mostraban en actitud especialmente cariñosa. Aunque ninguno de los dos implicados hasta el momento ha afirmado esta historia, lo cierto es que el entorno de ambos se han mostrado muy sorprendido. Los primeros que se asombraron ante la posibilidad de que existiera una relación sentimental entre la pamplonica y el defensor de la audiencia de ‘Sálvame’ fueron sus propios compañeros, de hecho, Look ha podido saber que hace algunas semanas era la propia Suescun la persona que mostraba off the record el rechazo que le causaba Matamoros en los pasillos de Telecinco ¿Verdad o montaje? Esa es la pregunta que todos se hacen y motivos no faltan. La carrera televisiva de Sofía Suescun está repleta de altos y bajos en los que ha sabido mantenerse en la palestra mediática continuamente y casi en todas las ocasiones utilizando la baza amorosa como su mejor arma.

Con tan solo 19 años la navarra apareció en la pequeña pantalla en septiembre del año 2016 junto a su madre, Maite Galdeano, con quien conformó un tándem perfecto de cara a la audiencia. Después de tres meses de concurso y una relación sentimental intermitente con Suso dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, Sofía se alzó como ganadora. Premio gracias al cual se embolsó un total de 300.000 euros. Pero Sofía no perdió el tiempo y supo aprovechar el tirón mediático, por lo que semanas después a su triunfo la pudimos ver como tronista en el programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Allí conoció a Hugo Paz, un joven que le robó el corazón y con el que decidió alejarse, momentáneamente, de los focos. Sin embargo, el noviazgo no duró mucho y ella acudió a varios platós para relatar esta historia, pues le acusó de infiel.

Los meses pasaron y la ‘gasolina’ televisiva se le fue acabando, situación que Suescun supo solventar con un potente golpe de impacto. Al poco tiempo de que Alejandro Albalá se separase de Isa Pantoja, la ganadora de ‘GH16’ anunció su idilio con el eterno aspirante a piloto. Un noviazgo que le valió para ingresar en un nuevo reality show, ‘Supervivientes’. Sofía llegó, discutió sin cesar y volvió a triunfar en Honduras convirtiéndose de nuevo en ganadora, no sin antes protagonizar un ‘tonteo’ amoroso durante su estancia en la isla con el Míster España, Logan Sampedro. Acercamiento que produjo una grave crisis en la pareja Suescun-Albalá. Una vez fuera (el concurso terminó a mediados de junio de este año) Sofía Suescun parecía haber encontrado la estabilidad junto a Alejandro. Tranquilidad que se ha topado con el ‘huracán’ Matamoros, que tras su separación de Makoke parece haber sucumbido a los muchos encantos de la navarra.

Mientras que se resuelve la incógnita de si realmente hay un acercamiento entre Sofía y Matamoros, son muchas las preguntas que sobrevuelan en redes sociales. ¿Se está agarrando con uñas y dientes la joven a la picota mediática?, ¿Es un montaje urdido por ambos? Aún es pronto para contestar a estas cuestiones, pero de lo que no cabe duda es que de cara al GH VIP en pareja que Telecinco está preparando para primeros de año, su nombre es uno de los que suenan con más fuerza. De hecho, su madre dio una pista en redes sociales que está agitando las redes. “A Sofía lo de agarrar maletines le viene desde pequeña”, escribió junto a una instantánea. Una nueva oportunidad para que Suescun coja con sus manos el maletín, ya que en las demás ocasiones nunca se le han resistido.