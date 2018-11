Después de que la entrevista de Makoke haya visto la luz, Kiko Matamoros ha querido responder a su exmujer

La ruptura de Makoke y Kiko Matamoros se produjo el 7 de agosto de este año, pero todavía sigue dando de qué hablar. De hecho, días después de su expulsión de Gran Hermano Vip, Makoke se ha despachado a gusto en la revista ‘Lecturas’. La concursante se ha sentido molesta con su actitud, ha revelado que Kiko “no la quería bien” e incluso que “no quería saber nada más de él. “Esta casa es mía, el día que la venda a él le corresponde el dinero que se supone que me ha prestado. Se lo voy a devolver…”, ha apuntado Makoke. A estas y otras declaraciones ha respondido Matamoros esta miércoles en ‘Sálvame’: “a mí no me ha mantenido absolutamente nadie. He mantenido a Javier Tudela, hijo de Makoke, durante 20 años y encantado de haberlo hecho. No solo he mantenido a su hijo, sino también a su novia que se metió a mi casa a vivir durante dos años. Con todos los gastos de esa casa que pueden ser unos 10.000 euros mensuales. Para que nos hagamos una idea con lo que estamos hablando”.

Según Kiko, en alguna ocasión Javier Tudela o Anita Matamoros han hecho pagos de la vivienda, pero siempre le han sido devueltos. “No puedo tener dinero en las cuentas corrientes porque Hacienda me lo reclama y es cierto que en alguna ocasión le decía a Javi déjame tu tarjeta que voy a pagar el gas o el agua. Eso es lo que ha pasado. Nada más. Creo que se le ha devuelto todo”.”Yo me he llevado de mi casa unos cuadros que eran míos y dos sofás que me gustaban. Aparte de mis libros y mis pertenencias personales que están allí todavía. No me he llevado nada para comer caliente o para llevar el mismo ritmo de vida que siempre porque me sobra”, ha añadido Kiko.

Aunque él mismo ha asegurado que no ha podido terminar de leer la entrevista de Makoke, pues, se sentía dolido, sí ha reconocido que han hablado tras la publicación y que la conversación entre ellos ha sido muy tensa. “Creo que hay intención de guerra”, ha comentado. Se desconoce si la batalla dialéctica entre ambos se intensificará con el tiempo o, por el contrario, se frenará. De momento, la tensión es más que palpable.