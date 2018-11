La millonaria deuda que Hacienda reclama al padre de Sofía Palazuelo

Una jueza de Palma de Mallorca le investiga por un presunto delito de estafa

Desde que se conoció su relación con Fernando Fitz James, Sofía Palazuelo ha intentado poner distancia con su padre, Fernando Palazuelo, un empresario que ahora reside en Lima con su nueva mujer y los hijos que tienen en común y que fue condenado en el año 2006 por coaccionar a dos de sus inquilinos. Aunque ni siquiera le invitó a su boda para no levantar polémica, la futura duquesa de Alba no puede escapar de la sombra de su progenitor, que acaba de saltar a las noticias por estar en el punto de mira de Hacienda, que le reclama una deuda millonaria.

El Fisco le reclama un total de 3.721.939,81 euros por una deuda de la empresa Arte Express, una sociedad anónima que creó junto a la madre de Sofía, Sofía Barroso Fernández, en 1985. En noviembre de 2008 se declararon en concurso de acreedores tras sumar unas deudas por valor de 945.942,66 euros y, tres meses después, se aprobó la quiebra. Si bien han pasado diez años desde que la empresa llegara a su fin, lo cierto es que Fernando Palazuelo no ha finiquitado su deuda con la Hacienda española, que ahora le reclama la cantidad.

Sin embargo, este no es el único de sus problemas, según adelantó ‘Diario de Mallorca’ hace unos días, un juez de Palma está investigándole por varios supuestos delitos económicos después de que su ex le acusara de descapitalizar las empresas que crearon juntos y llevarse todo el dinero al extranjero, unos 45 millones de euros. El periódico añade que el pasado martes el empresario, sobre el que “se llegó a dictar una orden de detención porque no figuraba en ningún domicilio en España”, fue interrogado por la jueza, a quien, con actitud desafiante, negó todas las acusaciones de su exmujer.