La edición de ‘Sálvame’ de este 20 de noviembre llegaba con sorpresa, Paz Padilla anunciaba el regreso de uno de los excolaboradores al plató de Telecinco y no de manera esporádica. Aunque en un primer momento se pudo pensar en Kiko Matamoros, finalmente ha sido Raquel Bollo el rostro que de nuevo volverá a sentarse en las sillas del vespertino estrella de Mediaset.

Tal y como ella misma ha declarado, el próximo 30 de noviembre se cumplirían dos años desde que abandonase su puesto en ‘Sálvame’ ya que necesitaba alejarse del programa. “Cuando me fui, me fui, no me tomé un descanso”. Aunque en este tiempo ha participado de manera puntual en ‘Viva la vida’, la sevillana ha probado suerte como empresaria, abriendo una tienda multimarca que, a pesar de su buen arranque, finalmente acabó cerrando.

Ahora Raquel Bollo ha regresado con fuerza a ‘Sálvame’ y con las cuentas cerradas: “Ya no tengo fantasmas. Están todos enterrados, los que quieran levantarse será porque ellos quieren. Dos no pelean si uno no quiere”. El tiempo dirá si esta serenidad va a ser la nota dominante en este esperado retorno.