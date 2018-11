El diseñador ha denunciado a Ana María Aldón tras un supuesto incumplimiento del trato que habían acordado.

“Ya que no ha cumplido con su palabra, por lo menos que me pague los trajes de novia. El importe que se le reclama a Ana María asciende a 9.500 euros“, estas son las palabras que el diseñador Emilio Salinas ha dicho este fin de semana en el programa ‘Socialité’ sobre su conflicto con Ana María Aldón. Tal y como el modisto reveló a Look en exclusiva hace algunas semanas, sus intenciones se han materializado: “yo he puesto esto en manos de mis abogados, que serán los que decidan qué medidas tomar en el asunto”, ha dicho el toledano. Ha sido el creador quien ha querido aparecer en los medios de comunicación para hacer pública su denuncia, pero ¿cómo se encuentra la otra parte de esta historia? Mientras Ana María Aldón permanece ilocalizable, su ya marido José Ortega Cano da su versión a Look sobre estos hechos.

“No tiene razón de ser. Como comprenderán no nos vamos a dejar implicar en algo así”, ha revelado a este digital el torero, que añadía: “esa no es la cantidad. Ella hizo el pago de las telas y trabajó igual que él en el taller”. Respecto al acuerdo que, según Emilio Salinas incumplió su por entonces amiga, Ana María Aldón, el diestro no tiene reparos en contestar: “el acuerdo no era de esa manera. Él ha salido en programas de televisión, en revistas y demás medios. Quería promoción y eso lo tuvo“. Una versión que dista mucho de la que contó a este diario el citado diseñador.

Por si este cruce de acusaciones no fuera suficiente, Salinas confesó en ‘Socialité’ que durante una tarde trabajo con Ana María sucedió un incidente que ahora ha querido sacar a la luz. “Yo tenía el dedal de oro mentido en una urna. Uno de los días Ana María se trajo el niño, yo entiendo que una madre no tiene que traer a su hijo a un puesto de trabajo. Ella lo trajo, el niño estaba aburrido y el dedal desapareció”, afirmaba el diseñador, que dejaba en el aire el lugar en el que fue a parar el preciado objeto. Ante estas palabras el torero se muestra muy enfadado y considera todo un atrevimiento que se ponga en duda el comportamiento de su hijo pequeño: “dijo que el niño se pudo llevar un dedal de oro…es un niño con cinco años, son cosas que no tienen ni pies ni cabeza”, ha comentado Ortega Cano, para después añadir: “me parece muy barriobajero y bajuno hacer vox populi este problema”.

Los vestidos de la discordia: así comenzó el conflicto entre Aldón y Salinas

Días después a que la revista ¡Hola! sacase en exclusiva el reportaje fotográfico de la boda de José Ortega Cano y Ana María Aldón, Emilio Salinas hizo pública su disconformidad. “Yo pacté con Ana María Aldón hacerle los dos trajes, de manera gratuita, a cambio de que saliera conmigo en una foto de la exclusiva. Mi sorpresa llega cuando me he dado cuenta de que no hay foto”, afirmaba el propietario del atelier, que confesaba sentirse muy decepcionado después de que Ana María -a la que le unía una relación de amistad y laboral- se “apropiase” del trabajo que habían realizado él y su equipo: “Los bocetos y la confección son míos. De hecho tanto los zapatos, las joyas e incluso el pelo han sido idea del equipo con el que habitualmente yo trabajo. Ella ha elegido algunos detalles como lo podría hacer otra clienta”, asentía. Finalmente Salinas y Aldón tendrán que solventar sus diferencias en los juzgados, un triste final para dos amigos que han acabado enfrentados.