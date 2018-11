El diseñador de los vestidos de novia de Ana María Aldón da la ‘estocada’ definitiva a Ortega Cano

El diseñador aclara el incidente del dedal de oro que desapareció de su taller.

Las palabras que ha ofrecido este martes José Ortega Cano a este digital no han caído en saco roto. El diestro se ha pronunciado, por primera vez, tras la denuncia que el creador Emilio Salinas ha interpuesto contra Ana María Aldón y en la que le reclama 9.500 euros por los dos vestidos de novia que él realizó. “Esa no es la cantidad. Ella hizo el pago de las telas y trabajó igual que él en el taller”, afirmó a Look el viudo de Rocío Jurado, que defendía la inocencia de su mujer: “el acuerdo no era de esa manera. Él ha salido en programas de televisión, en revistas y demás medios. Quería promoción y eso lo tuvo”. Palabras que llegan después de que Salinas se quejara de su repercusión mediática, pues el supuesto acuerdo era salir junto a ella en la exclusiva de ¡Hola!. Este digital se ha puesto en contacto con Emilio Salinas para saber cuál es su respuesta ante las declaraciones de Ortega Cano, pues ambas versiones eran muy contradictorias.

“Ana María jamás trabajó en sus trajes de novia y el único tejido que pagó fue el del fondo de uno de los vestidos (…) Ella decidió cambiarlo de color una semana antes. Yo en ese momento le ofrecí cambiar el tejido con nuestro proveedor, pero prefirió comprar la tela en una tienda donde tenía el 50% de descuento por ser estudiante. Al final le salió por unos 60 euros, eso es lo que ha pagado ella del vestido“. Respecto al asunto de la presencia mediática que Emilio Salinas pensó tener con el proyecto que significó para él crear los modelos que luciría Aldón en su gran día, el modisto continúa defendiendo su versión. “De haberlo sabido el traje no hubiera sido el mismo o el acuerdo hubiera sido otro”, afirma el diseñador, que añade: “se me han caído eventos por este tema, ha sido un prejuicio para mí”. Por si esto no fuera poco, Emilio Salinas termina por dar una última estocada al famoso torero: “José me dijo que si yo sabía lo que valía un minuto de televisión. Le dije que sí. Yo he salido en televisión y siempre por mi trabajo y no por dar escándalos. Quizás tus minutos de televisión no son como los míos”.

El dedal de oro que desapareció del taller

Al tema de los modelos que Ana María Aldón lució en su boda se le ha sumado un asunto algo más delicado. El pasado fin de semana el programa ‘Socialité’ emitió una entrevista donde Emilio Salinas contaba que durante la estancia de la aspirante a diseñadora y el hijo de esta en su taller, le desapareció un galardón que tenía expuesto. Concretamente un dedal de oro. Ortega Cano calificó de “barriobajero y bajuno” que Salinas sacara a relucir este asunto en televisión, y es por ello que el diseñador ha querido explicar cómo sucedieron verdaderamente los hechos. “Entiendo que la irresponsabilidad no es del niño, es de la madre por llevarlo a un lugar de trabajo. Lo primero que me dice Ana María es que él no ha sido y luego logran que el niño confiese. Tiró varias cosas por la ventana, no solo el dedal. Al niño lo trajeron a un lugar de trabajo, se aburrió e hizo eso”, afirma el modisto, que reprocha a la mujer del torero la actitud que tomó en ese momento: “cuando yo le dije que el dedal había desaparecido ella no se responsabilizó. Le dije que llamara a la organización para reclamar un nuevo dedal y ella dijo que no, que le daba vergüenza. Tuve que llamar yo y pagarlo”, confiesa. Pese a que el toledano dice haberse intentado poner en contacto con Ana María Aldón, al parecer esta ha hecho caso omiso. “Mandé un burofax en el que le decía el precio de los trajes, pero no ha contestado”, decía el diseñador.”La única llamada que han hecho a mi abogado ha sido porque no quieren que la gente se entere de esto”, dice Salinas.