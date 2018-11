María Ferrer habló sobre su exnuera, Elena Tablada

La historia protagonizada por David Bisbal y Elena Tablada dio un sorprendente giro la pasada tarde cuando el programa ‘Sálvame’ emitió una conversación telefónica que uno de sus redactores había mantenido con la madre del cantante, María Ferre, para conocer su opinión sobre la entrevista que su exnuera realizó días antes en ‘Hola’. ¿Su respuesta? Asegurar que la madre de su nieta es “es una cabra loca, creíamos que había cambiado, que había madurado”. Como era de esperar, sus palabras que no han pasado desapercibidas para nadie, ni siquiera para su hijo, que ha aprovechado su presencia en la Gala People in Red en Barcelona para dejar claro lo cansado que está con el tema.

Según desvela el portal Jaleos, David, que nunca quiere hablar de asuntos personales, quiso hacer una excepción para “decir una cosa muy importante” y es que las declaraciones de su madre han colmado su paciencia.

“Habéis engañado a mi madre”, dijo indignado el artista, que apeló a la empatía para que su progenitora no tenga que volver a apsar por un trago similar. “Si tenéis madre, si tenéis familia, sabéis que eso no es lo correcto. Yo no he elegido esto. Mi trabajo es la música como ya he dicho. Me entendéis. Entonces, mi madre se merece un respeto. Ha recibido más de cien llamadas perdidas. Y habéis conseguido lo que sabéis perfectamente que no vais a conseguir de mí, que es dar unas declaraciones porque no es mi trabajo. Yo no voy a ganar dinero en este sentido. Entonces, se merece un respeto. Nada más”. Una sincera confesión que, al parecer, el de Almería hacía al borde las lágrimas, superado por la emoción del momento.

“Son tonterías, ha mentido”

En sus declaraciones al programa de Telecinco, María Ferre se mostró tajante para definir lo que le había parecido al entrevista de Tablada, “son tonterías, ha mentido”, sentenció. Mientras que la diseñadora aseguraba que se sintió muy sola cuando dio a luz a su hija, la madre de Bisbal se ha justificando explicando que, en ese momento, el cantante estaba de gira y que ella se marchó a Miami porque quiso.

En cuanto a los motivos de la ruptura de David Bisbal y Elena Tablada, María Ferre negó que la culpa fuera de su hijo y desmintió cualquier deslealtad por su parte: “fue ella la que empezó a salir de fiesta con María José Suárez, con la otra y la otra”.

No solo tuvo palabras para Elena y es que aprovechó para hablar sobre su exconsuegra. “La hermana está en su sitio, no sale, pero a Elena y a su madre les gusta estar hasta en la sopa”, dijo.