¡Pillada! Tras su ruptura, Amaia tiene sonrisas para todos, excepto para Alfred

Amaia y Alfred han puesto fin a su relación y la navarra no quiere dar marcha atrás

Corren tiempos difíciles para Amaia Romero y Alfred García. Apenas unas horas antes de que LOOK informase en exclusiva de la ruptura de la pareja, los extriunfitos tuvieron que aguantar el tipo en una de las grandes citas del año en Barcelona, la gala benéfica contra el SIDA ‘People in Red’. Ambos cantantes estaban convocados para dar su apoyo a esta causa y amenizar la velada con sus actuaciones, sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por aparentar normalidad, todo indicaba lo que LOOK estaba a punto de desvelar: su relación había llegado a su fin hacía ya días.

Una vez más, las redes sociales han puesto de manifiesto lo que se pretendía ocultar. Tal y como fuentes de toda solvencia revelaron a LOOK, Amaia y Alfred llevaban días sin hablarse, el entorno familiar de ambos era conocedor de esta ruptura y, a pesar de los esfuerzos del catalán por retomar la relación, la navarra se ha mantenido firme en su decisión. Esto explica que la pareja no posase junta en el photocall y casi ni se mirara en toda la noche. Sin embargo, sí que hablaron, aunque no de la manera que Alfred hubiera deseado. Y es que los otrora tortolitos eurovisivos fueron fotografiados cuando mantenían una tensa conversación en la que el gesto muy serio de Amaia evidenciaba que entre ellos ya no queda ni rastro de ese amor adolescente que encandiló a la audiencia.

Sus nuevas amistades

Bien diferente fue la actitud de Amaia con otros de los asistentes a la gala ‘People in Red’. La joven se dejó ver muy sonriente y divertida, además de cariñosa y provocativa con varios de sus nuevos amigos: los influencers King Jedet y Dulceida, el estilista Josie, los diseñadores Maddi Urtiaga y Ze García, por no hablar de los Javis, que fueron sus profesores en la Academia de OT y con los que ha compartido recientemente algunas fotografías que han dado mucho que hablar. Pincha en la galería y descubre que Amaia ahora tiene sonrisas para todos, menos para Alfred.