Reina la frialdad entre los extriunfitos

Cuando Amaia Romero y Alfred García hacían su aparición, este pasado lunes por la noche, en la alfombra roja de la gala People in Red, pocos acertaban a adivinar el huracán que generaría la exclusiva de LOOK anunciando su ruptura sentimental. El fin de un amor que lleva siendo una realidad unas semanas y que anoche tuvo un nuevo e incomodísimo episodio en Barcelona. Ambos estaban invitados al evento y tuvieron que hacer de tripas corazón porque entre ellos la cuerda está muy tensa: no se hablan, hay dolor y la reconciliación que pretende el catalán es poco menos que una quimera.

Evitaron verse durante toda la noche y el primer paso estaba claro, posar por separado en el photocall. Amaia y Alfred hicieron todo lo posible por no cruzarse ni las miradas, pero también por sacar la mejor de sus sonrisas pese al delicado momento personal que atraviesan. Pura frialdad. También es cierto que coincidieron con antiguos compañeros como Agoney Hernández o Ana Guerra y cualquier mala cara habría levantado suspicacias. La expareja ha preferido mantenerlo en secreto durante todo este tiempo, pero ya no pueden ocultar algo que es una evidencia.

La sonrisa de oreja a oreja de Alfred durante la gala esconde la profunda tristeza por la que está atravesando. Él quiere retomar la relación, pero la navarra se muestra firme en su decisión y considera que su historia de amor es un libro cerrado. Hay que destacar que apenas doce meses ha durado un noviazgo que enamoró a muchos, pero que también fue catalogado de producto comercial por otros, y que tuvo su epicentro cuando deleitaron al mundo con una actuación en Eurovisión que terminó convertida en batacazo.

Ahora la firmeza la representa fielmente Amaia. La cantante considera que es el momento de mirar hacia delante y centrarse en sus proyectos profesionales, que en ningún caso estarán cerca de los de su ya expareja. Su amor se ha ido y sin síntomas de que pueda regresar.