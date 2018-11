¿Quién se esconde detrás de la nueva y discreta suegra de Carlos Torreta?

Carlos Torretta afronta ante sí una nueva vida. Este fin de semana dio el 'sí, quiero' junto a Marta Ortega, heredera del imperio Inditex

Carlos Torretta es el hombre del momento tras su matrimonio con Marta Ortega. Después de casi tres años de relación, la pareja ha formalizado su unión este fin de semana, cuando los novios dieron el ‘sí, quiero’ en una íntima ceremonia que reunió a, aproximadamente, cuarenta invitados. Más tarde, se celebraron dos fiestas, a cada cual más multitudinaria, que marcan el inicio de la nueva vida de los novios. Torretta guarda buena relación con su suegro, Amancio Ortega, que ha llegado a ser el hombre más rico del planeta. A partir de ahora, el hijo de Roberto Torretta, diseñador argentino, forma parte de una de las familias más herméticas y poderosas del país. La otra gran pieza a la que ha tenido que conquistar para llegar al corazón de Marta es su querida madre, Flora Pérez.

Amancio Ortega estaba casado con Rosalía Mera, eran los años 80 y la compañía textil crecía a pasos agigantados. Flora, a sus treinta años, era encargada de una de las tiendas del imperio. El amor entre Amancio y Flora surgió y el magnate se divorció de Rosalía, con la que tuvo dos hijos, Sandra y Marcos. No pasaría mucho tiempo hasta que llegase al mundo Marta Ortega, la única hija de la relación entre Amancio y Flora nacía un 10 de enero de 1984. La relación no pasó por el altar hasta años más tarde, cuando en el 2001 Amancio formalizó el matrimonio en el Pazo do Drozo, una de las propiedad familiares más famosos del legado Ortega.

Sin embargo, pasar de ser una trabajadora más a alto cargo en Inditex no ha cambiado drásticamente la forma de ser de Flora Pérez. “Pudo convertirse en una nueva rica, sigue siendo una señora encantadora que saluda a todo el mundo”, deslizó una fuente cercana de la empresaria a ‘LOC’. De la mujer de Amancio Ortega se cuenta, incluso, que acude a una peluquería de coste medio ubicada en su querida La Coruña. Alejada absolutamente de la prensa, de los focos, no existen imágenes de Flora Pérez posando en actos sociales, a los que es continuamente invitada por su posición. Amante de los paseos junto a su marido, Flora comparte con Amancio la virtud de la discreción. Durante los últimos días, la madre de Marta Ortega no quiso robar el protagonismo de un día tan señalado de su hija y solo se pueden ver fotografías suyas junto a Amancio llegando a los lugares de las celebraciones.

Rencillas con la otra parte de la familia

Mucho se ha especulado sobre si los dos hermanos de Marta estarían invitados a la boda. Amancio Ortega tuvo dos hijos durante su matrimonio con Rosalía Mera. Sandra y Marcos, de 50 y 47 años respectivamente. El hijo de Ortega nació con una parálisis cerebral y es Sandra la que se encuentra a cargo de su hermano. Saber si alguno de los hermanos haría acto de presencia era una de las grandes incógnitas de la semana. No existen imágenes que demuestren la presencia de Sandra o Marcos en la boda. De hecho, contactada por este digital a través de la Fundación Paideia Galiza que preside Sandra, no se obtuvo respuesta sobre las intenciones de una posible reunión familiar en el enlace. Un hecho que evidencia el distanciamiento entre los hijos de Amancio Ortega.

“No tienen relación personal ni profesional. No se cruzan la palabra”, así definió una fuente conocedora del vínculo entre Sandra y Marta al diario ‘LOC‘. Pese a su nulo interés en salir a la palestra, Sandra Ortega ostenta el título de mujer más rica de España según la revista ‘Forbes’, que calculó su fortuna en el 2018 con la cantidad de 5.600 millones. Su imagen pública solo salió a la luz tras la muerte de su madre, en el 2013.