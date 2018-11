La diseñadora ha mostrado su lado más aventurero en Planeta Calleja. La química con Jesús Calleja ha sido total, hasta el punto de confesar algunos “escarceos” durante sus 30 años de relación con Pedro J. Ramírez. Ágatha y su fascinación por el presidente del gobierno: “Más que vestir, me gustaría desvestir a Pedro Sánchez”.

Ágatha Ruiz de la Prada es superlativa. La diseñadora ha resurgido como mujer tras su ruptura matrimonial. Junto al periodista Pedro J. Ramíez, formó una de las parejas más poderosas de España. Una unión con luces y sombras que, gracias a de la Prada, hemos podido conocer. Desde la separación, Ágatha no ha dejado de conceder entrevistas cuyos titulares no han dejado a nadie indiferente. En Planeta Calleja no iba a ser distinto y si su intención era no pasar desapercibida, desde luego, lo ha logrado.

Tras treinta años como pareja, Ágatha y Pedro J. decidieron casarse en el año 2016 y para sorpresa de todos, tres meses y un día después anunciaron su separación. La razón tenía nombre de mujer: Cruz Sánchez de Lara. Ágatha jamás ha ocultado ser una mujer poco convencional. Un auténtico espíritu libre, también en el amor. Quizá por eso y, sin darle mayor importancia, confesó lo hasta ahora inconfesable a Jesús Calleja.

El presentador, entre salto y escalada, no tuvo pudor en hacerle la pregunta del millón a la aristócrata: “Nunca tuviste ningún escarceo mientras vivías con…” A lo que contestó rotunda: “Muy pocos. Debería haber tenido más.” Fue la revelación de la noche. De una forma completamente desinteresada, la diseñadora confesó haberle sido infiel al ex director de El Mundo. Una confesión, que a buen seguro, hará correr ríos de tinta. El programa fue grabado en el mes de marzo y la modista aun no conocía a Luis Miguel Rodríguez, con el que podría haber roto, según algunos rumores.

Ágatha Ruiz de la Prada sorprende a Calleja: “Yo he sido de ‘los verdes’, me presentaba a las elecciones” #CallejaÁgatha https://t.co/YKAERhUYiH pic.twitter.com/WpslolOvNm — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) November 18, 2018

Sin embargo, sus “escarceos” no fueron, ni mucho menos, las únicas “perlas” de Ágatha en el programa. La diseñadora, que mostró su faceta más aventurera, habló de todo. Desde muy pequeña dijo haber sentido fascinación por el poder: “yo era pequeña, llegaba al salón de casa de mis padres y sin conocer a nadie, siempre me sentaba al lado de la persona con más poder”. También se mojó con los líderes actuales. De Albert Rivera dijo: “Se pasa el día con el inombrable (Pedro J.). Me estoy planteando no votar-le”. De Pablo Iglesias no quiere ni oír hablar. En este caso, su debilidad es Pedro Sánchez: “más que vestirle me gustaría desvestirle”, dijo con sonrisa pícara.

Familia aristócrata y el “tabú” Letízia

Ágatha proviene de una de las familias de mayor pedrigrí de toda España. La diseñadora es marquesa de Castelldosrius y baronesa de Santa Pau. De ese modo, no es de extrañar su cercanía con la familia real española. De don Juan de Borbón, al igual que el del rey emérito, don Juan Carlos, habló maravillas. No así de don Felipe y doña Letizia. Sobre el rey actual se limitó a decir que fueron al mismo colegio aunque ella es siete años mayor. Ya de la reina Letizia prefirió no hablar: “para mi es un tema tabú”.