El regreso de Dulce: su relación con Isa y ataques a los Pantoja

La reaparición de Dulce Delapiedra tras semanas desaparecida mediáticamente se ha producido en 'Sábado Deluxe' tras su distanciamiento con Isa Pantoja

Desaparecida, arruinada, en mal estado… ¿Qué ha pasado con Dulce? “Antes muerta que sencilla”, fueron las primeras palabras que pronunció en su regreso a televisión. La niñera más famosa de España ha desmentido cualquier tipo de desaparición. Su ausencia, según ha asegurado en ‘Sábado Deluxe’, se debe simplemente a la presión mediática que ha sufrido. “He tenido más de 120 llamadas al día”, ha comentado. ¿Su objetivo? Que Isa retomase la relación con Isabel Pantoja, a la cual volvió a atacar:“de ella se avergonzó toda España”. Pese al evidente bache en la relación con ‘su niña’, Dulce insiste en que su encuentro con Isa fue “divino, como si nada”. “Siempre va a ser mi niña”, repetía sin parar, negando cualquier tipo de problema, ante la estupefacción de los colaboradores del programa. Tal y como ha afirmado la niñera, Dulce nunca ha comentado este problema con Isa.

“A mí no me han dado la patada”, ha insistido Dulce, que censuró algunas de las frases que ‘su niña’ dijo en su pasada entrevista con el mismo programa. “Yo he venido a defenderme, en ningún momento he querido una guerra con su madre. Lo ha provocado su propia madre”, ha explicado Dulce. “Ha dicho cosas que están fuera de lugar”, insistió sobre la hija de la tonadillera.

Dulce parecía venir con la lección bien aprendida. “Luego las demandas me llegan a mí”, ha dejado caer la niñera. Dulce ha medido todas sus palabras sobre Isabel Pantoja, especialmente las que se podían entrometer en la vida privada de la cantante. “A lo mejor la tengo que ver en algún juzgado”, dijo, con un hilo de voz, sobre las acciones legales que la tonadillera ha tomado sobre ella.

El detalle de la noche estuvo en la confirmación de que Isabel Pantoja tiene una debilidad culinaria: el chope. La niñera más famosa de España ha aprovechado también para contestar a Kiko Rivera, que dijo que su nueva canción ‘Mentirosa’ le venía bien a Dulce. “Si yo soy mentirosa… ellos que serán”, ha comentado con sorna. Cabe recordar que el primer enfrentamiento entre Isabel y Dulce viene a raíz de un comentario de la niñera criticando a su hijo delante de los micrófonos de la prensa.

Su animadversión con Omar Montes

“Ni lo conozco, ni lo quiero conocer”, ha declarado sobre el novio de Isa Pantoja. Para Dulce, Omar Montes no es el adecuado para hacer feliz a ‘su niña’. “No quiero más niñatos en su vida”, sentenció. A Dulce tampoco parece gustarle el estilo musical de Omar, al que imitó burlándose de él y su forma de cantar.

El cantante y la hija de Isabel Pantoja pasearon el pasado viernes su reconciliación oficial en la presentación del nuevo single de Kiko Rivera. Sin embargo, unas nuevas informaciones desveladas por ‘Viva la Vida’ señalan una posible amante de Omar Montes con la que habría tenido un encuentro en plena reconquista de Isa.