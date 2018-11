Ángel Garó desvela por qué fue acusado de malos tratos

Ángel Garó se ha sentado en el plató de 'Sábado Deluxe' para demostrar cómo es en realidad tras su paso por 'Gran Hermano VIP'

Ángel Garó se ha presentando ante el público con ganas de brillar. Al menos, su americana indicaba dicho propósito. Su concurso en ‘Gran Hermano VIP’ ha traído varias polémicas, las más dolorosas para Garó han sido las acusaciones de racista y clasista. Confiado en demostrar que él es mucho más de lo que se pudo ver en la casa de Guadalix, el cómico de Cádiz ha repartido sonrisas ante las incómodas preguntas de los colaboradores, que no han dudado en señalar que Garó recurría a los chistes cuando no quería contestar a ciertos asuntos. Sin embargo, Ángel Garó se enfrentó al momento más complicado de su vida, el incidente por el que tuvo un juicio por malos tratos denunciado por su ex pareja, Darío.

“Había hecho una actuación benéfica en Málaga, invité a todos mis amigos a un potaje, Antonio Montiel y yo empezamos a hablar. (Su ex) tuvo un arrebato muy grande. La gente empezó a marcharse. Le dije que no lo hiciera más. Él trabaja para personas con discapacidad, se tenía que levantar pronto. Se fue, empecé a recibir mensajes de “se iba a ir con Dios”, ha comenzado su relato Garó. “Una amiga se asustó muchísimo, él vino totalmente enfurecido. Recibí un mensaje: “me has tirado por la escalera”. Así empezó el caso que acabaría con la Justicia dando la razón al humorista. “Rey, estás mal, ¿quieres que vayamos a un psicólogo?”, fue la contestación del cómico.

“Me detuvieron y ni siquiera casé que había sido por eso”, ha relatado Garó. Su ex, Dario, había estado tres o cuatro horas fuera y se presentó con un esguince en el tobillo. El cómico fue detenido. Más tarde, sería absuelto y la Justicia le dio la razón. ¿Su relación con Dario? “Me lo encontré, indiferencia absoluta y dolor”, ha dicho, Garó que resumió su vida sentimental: “he tenido mala suerte en el amor”.

Su gran decepción en ‘Gran Hermano VIP’

Para sorpresa de todos, Asraf, con el que tuvo sus mayores altercados en ‘Gran Hermano VIP’, no es la persona que más daño ha hecho a Ángel Garó. El cómico señaló a El Koala. La relación entre el humorista y el cantante era muy buena al principio del programa: “puse todo mi corazón en él”. Pero, con el paso del tiempo, se distanciaron. Para Garó, el Koala jugó a sus espaldas. ¿Miriam? “es una teatrera”, se ha limitado a señalar.