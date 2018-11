Una nueva amante de Omar Montes amenaza la reconciliación con Isa Pantoja

El programa 'Viva la Vida' ha desvelado la existencia de una ex novia con la que Omar Montes mantuvo relaciones mientras reconquistaba a Isa Pantoja

La historia interminable. Isa y Omar. Omar e Isa. El orden de los factores no altera el producto… y qué producto. La eterna reconciliación vuelve a estar en duda, una nueva relación por parte del cantante hace tambalear la reconciliación. Si Kiko Rivera estaba más feliz que nunca al afirmar que su hermana, Isa Pantoja y Omar Montes estaban juntos de nuevo, el hijo de Isabel Pantoja podría tener motivos para la tristeza. Tras la supuesta infidelidad de Adra, de Apolonia Lapiedra y de la amante a la que llamaba ‘pantera’ y ‘caramelito’, Omar Montes tuvo una noche de pasión con María, una antigua ex novia, según ha desvelado el programa ‘Viva la Vida’.

En medio de su reconciliación con Isa Pantoja, el cantante salió de fiesta por una discoteca de Madrid muy conocida, se reencontró con su ex novia y, días más tarde, el 22 de octubre según el programa, la invitó a su casa. Tras una cena de macarrones con atún, María pasó la noche en la casa de Omar. Días después, se produciría la famosa comida en la que Kiko Rivera intentó que Omar e Isa volvieran juntos. ¿Afectará esto a Isa Pantoja? Omar Montes ha contestado al programa negando cualquier rumor de una nueva amante.

Isa, menos cariñosa

Pese a la reconciliación oficial, las imágenes dejan claro que Isa Pantoja se muestra cautelosa con su novio. “Que me respete”, pide la hija de Isabel Pantoja cuando le preguntan qué espera del cantante. Por su parte, Omar es mucho más cariñoso al hablar de su chica. “En el cielo manda Dios, en el infierno el Diablo y en el corazón de Isa mando yo”, llegó a decir el cantante. Isa Pantoja dejó claro antes las cámaras que, con tiempo, se verá hasta dónde llega su relación, pues ayer mismo no quiso especificar si Omar era “la mejor pareja” que había tenido en su vida.