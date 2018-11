El duro enfrentamiento entre Elena Tablada y David Bisbal salpica a la familia

La caja de los truenos se abrió tras unas duras declaraciones de Elena Tablada, que catalogaba al padre de su hija como "un completo desconocido"

Si hace unas semanas la situación con David Bisbal era ‘insostenible’, según declaró la propia Elena Tablada, la guerra ha estallado por completo tras su última entrevista en ‘¡Hola!’. “Estos 14 años he estado callada y he sido yo la que ha permitido que se diga todo lo que se dice de mí, que se haya creado un personaje que no tiene nada que ver conmigo, que me insulten en mis redes sociales. Yo he permitido todo… hasta que el padre de mi hija dijo una barbaridad tan grande como que comercializo con ella, que es lo más lamentable que puede decir alguien, sabiendo que es mentira”, llegó a asegurar la empresaria de origen cubano. Elena Tablada disparó también contra la familia de Bisbal, afirmando que, durante el embarazo, nunca fue apoyada por el clan del artista almeriense. Unas declaraciones que han “hartado” a la familia Bisbal, alejada de los focos por voluntad propia. Según desvela el medio digital ‘Jaleos’, los ataques de Tablada “han sentado como una patada”, asegura una fuente cercana a la familia.

Ellos entienden que existió buena relación con Elena Tablada durante los años que mantuvo su noviazgo con David Bisbal. “No entienden tanta calumnia. Eso sí, respetan la línea de David, que nunca ha entrado en las cosas de su vida privada. Ellos no son personajes públicos y no les agrada que se hable de ellos, y más si es malamente”, afirma la fuente. Según se desliza desde la familia, Tablada mantuvo una gran relación con la madre y hermana de David Bisbal.

Rosanna Zanetti, acusada por su ex pareja

“Ella dejó una relación con una persona que también era de la farándula antes de que fuera mi pareja. Cuando lo dejamos comenzó con David Bisbal“, afirmó Víctor Muñoz, ex pareja de Rosanna Zanetti, en declaraciones para ‘Sálvame’. “Siempre ha querido ser una gran modelo o actriz. Ella y yo nos mudamos a Estados Unidos y allí le pudo la frustración, no estaba consiguiendo sus objetivos y decidió terminar nuestra relación“, sentenció Victor Muñoz, que es una celebridad en Venezuela.