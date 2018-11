Dulce recibe la pulla de Kiko Rivera antes de su reaparición

El regreso televisivo de Dulce llega tras las informaciones que señalaban el mal momento de la niñera más famosa de España

La situación de Dulce ha dado un giro de 180º. Si hace menos de una semana, parecía que la niñera más famosa de España estaba en la ruina económica por las numerosos demandas a las que tiene que hacer frente, hoy Dulce reaparece en televisión y se sentará en ‘Sábado Deluxe’. ¿Tiembla Isabel Pantoja? La reconciliación entre Isa Pantoja y su madre ha tenido una clara derrotada. “No la veo apenas nada, viene para ver a su hijo como es lógico y ya está, pero no nos vemos ni hablamos apenas”, ha confirmado Dulce sobre ‘su niña’ en unas declaraciones previas a la entrevista definitiva. Por si fuera poco, Kiko Rivera, en la presentación de su nuevo single, soltó una pulla tremenda para Dulce. El nuevo trabajo del Dj se llama ‘mentirosa’ y al saber que Dulce se sentaba en ‘Sábado Deluxe’ Kiko sonríe y comenta: “Uy, a esa le viene muy bien el nombre de la canción”.

La animadversión de Dulce y Kiko Rivera es de sobra conocida. Según la niñera, un comentario crítico ante los micrófonos sobre la vida de Kiko Rivera fue el desencadenante de la guerra mediática entre Dulce e Isabel Pantoja. Desde entonces, se necesitan varias manos para contar las demandas y los ataques públicos entre las dos mujeres. Dulce no entiende por qué se la sitúa como la mala del conflicto reciente. “Yo no provoqué absolutamente nada, yo no he atacado a su madre, me ha atacado ella a mí sin piedad”, se defiende.

Isa, de parte de su madre

Isa Pantoja, feliz tras su reconciliación con Omar Montes, no oculta que actualmente está a favor de su madre en la guerra entre la tonadillera y Dulce. “Es mi madre“, se limitó a argumentar frente a Jorge Javier Vázquez. Pese a que aseguró que Dulce no iba a desaparecer de su vida porque su hijo, Alberto Isla Pantoja, la necesitaba, lo cierto es que la relación entre la joven y la niñera está en su peor momento. ¿Significará la intervención de Dulce de esta noche el fin de su relación con Isa Pantoja? A partir de las diez de la noche sabremos la respuesta.