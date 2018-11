La cantante se abre en canal ante Bertín: “Ganar Eurovisión me hizo tremendamente infeliz”. Salvador Sobral, ganador de Eurovisión 2017, la gran sorpresa de la noche.

Dijo Umbral que Massiel era “primitiva y universal”. Llevaba razón. Pocas mujeres hay en el mundo del espectáculo con tanta raza, fuerza y temperamento. Genio y figura, se sentó ante Bertín Osborne para una nueva entrega de “Mi casa es la vuestra”. La cantante lleva toda la vida ante nuestros ojos y el que piense que siempre cuenta lo mismo, se equivoca. El público cree saberlo todo sobre ella y, de repente, en una nueva entrevista, no es difícil darse cuenta de que realmente no sabe tanto.

Fue una charla sincera y la artista sabía a lo que venía: Bertín quería saber más sobre la persona que se esconde tras la estrella y lo consiguió. De sus duros comienzos en la música, lo que le costó que su padre, representante de Los Brincos le tomara en serio como cantante, pasando por Eurovisión y su vida más intima, Massiel se abrió en canal: “Ganar Eurovisión me hizo tremendamente infeliz”. El títular es potente, y la “Tanqueta de Leganitos” sabía bien lo que decía y lo justificó. Del festival habló maravillas: “Ha sido y es el mayor espectáculo musical de Europa”. Sin embargo, todo tiene su cara y su cruz: “Yo no era franquista, me negué a ir al Pardo y estuve mucho tiempo vetada en Televisión Española”.

#Massiel: “¿Tú conoces a alguien que gane #Eurovisión y que esté 9 meses castigada sin ir a televisión? Pues aquí la tienes.” https://t.co/Zd6hjTNfG5 #MiCasaEsLaVuestra7 pic.twitter.com/BPVh3XvbSP — Mi casa es la vuestra (@micasaeslatuya) November 16, 2018

La cantante también habló de su vida personal. Pocas veces lo ha hecho, consciente de que en su familia ella es la celebridad. La interprete del “La la la” se casó tres veces, tiene un hijo llamado Aitor, y es abuela de dos nietos. Reconoció la cruz que puede resultar la fama en algunos casos: “Mi hijo es abogado y nada tiene que ver con esto. Se merece ser anónimo y hacer su vida al margen. Como abuela soy excelente”. También habló de sus problemas de salud, principalmente de sus ojos, un tema con el que reconoce haberlo pasado muy mal: “no aceptaba que me estaba quedando ciega y que no tenía cura. Ahora lo llevo mejor, y si me quedo como estoy, pues que alegría”.

Una vez más, se volvió a mostrar como una mujer fuerte, con alegrías y con penas, pero ante todo optimista. El cariño del público, así como el de un nutrido grupo de fans que le organizan homenajes todos los años, también son motivo de satisfacción: “La música me encanta pero desde hace muchos años, lo que más me gusta es la televisión”.

Salvador Sobral, la gran sorpresa de la noche

Massiel y Bertín no estaban solos. A ellos se fueron juntando otros invitados como el actor Kike San Francisco, el violinista libanés Ara Milikian y el cantante portugués, Salvador Sobral. De hecho, fue el ganador de Eurovisión 2017 quien protagonizó la segunda parte del programa. El músico habló de su recuperación tras el trasplante de corazón, así como del gran momento profesional que atraviesa. Enamorado de Andalucía, se mostró feliz por su vuelta a los escenarios y de la importancia que supone para su carrera cantar en teatros tan emblemáticos como el de La Maestranza de Sevilla.

Salvador Sobral: “Ellos te mueven el corazón, ahí abajo no te tocan” 😂🙊 https://t.co/Zd6hjTNfG5 #MiCasaEsLaVuestra7 pic.twitter.com/QcCGTcilgz — Mi casa es la vuestra (@micasaeslatuya) November 16, 2018

Terminadas las entrevistas pasaron a la mesa. Una vez más, al sabor de un buen vino y un buen plato cocinado por Massiel, surgieron algunos de los momentos más distendidos de la noche. Como no, el sexo fue un tema recurrente. La cantante, viendo como Kike San Francisco y Bertín les tiraban de la lengua, fue tajante: “Pero vamos a ver: este no puede (refiriéndose a Osborne), este recién operado de corazón tampoco (Sobral), y a mi pasados los 70 es que ni me interesa”. Y fue en ese momento en el que un divertido Salvador Sobral soltó la bomba: “Yo claro que puedo. Para eso me he operado. El corazón lo tenía mal pero el resto siempre lo he tenido bien”. Las carcajadas fueron unánimes. Como broche de oro, todos cantaron el tema de Salvador, “Amar pelos dois”. No podría haber un mejor final.