La gran fiesta en el centro hípico Casas Novas, que será la guinda del pastel de la boda de Marta Ortega, ha comenzado con mucho glamour

Glamour. Esa es la palabra que define el acto final de la celebración por el matrimonio entre Marta Ortega y Carlos Torretta. La hija de Amancio Ortega, magnate de Inditex, dio el ‘sí, quiero’ en una ceremonia íntima en la casa familiar ayer a la una de la tarde. El acontecimiento fue tan solo para aproximadamente 40 invitados, entre los que se incluían amigos muy cercanos y familiares directos. Más tarde, un cóctel en el club Náutico de La Coruña, reservado exclusivamente para la ocasión, dio cita a unos 200 afortunados. Pero, esta noche, tiene lugar la guinda del pastel. El centro de hípica, Casas Novas, propiedad de Amancio Ortega, es el lugar elegido por la novia para invitar a más de 400 personas. Una cena y fiesta de etiqueta que incluso se rumorea podría estar amenizada con la actuación de Chris Martin de Coldplay, según deslizó ‘Viva la Vida’. En las imágenes, se puede observar un espectacular despliegue que incluye un muro de fuego que causará impresión entre los invitados. ¡No te pierdas la galería de imágenes!

Eugenia Silva, Amaia Salamanca, Jon Kortajarena, Athenas Onassis, Laura Vecino son algunos de los nombres más destacados de los 400 invitados. Una noche muy especial para Marta Ortega y Carlos Torretta, que pondrán punto y final a las celebraciones de su matrimonio. ¡Felicidades, pareja!

De etiqueta y de la zona

Los looks de los invitados estaban exigidos a ser de alta etiqueta, sin embargo, ha habido excepciones. El propio Amancio Ortega vestía a su llegada en coche un traje de su propia compañía, claro guiño a su marca. Como no pudo ser de otra manera, el menú de las celebraciones se ha basado en productos típicos gallegos, de la tierra. Por ejemplo, no ha podido faltar el pulpo a feira, plato estrella de la gastronomía de Galicia.