La reacción de Elena Tablada tras el ‘zasca’ de Rosanna Zanetti

La diseñadora levanta el hacha de guerra contra David Bisbal.

“Quien se dedica tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás”. Estas palabras son las que Rosanna Zanetti ha dedicado a Elena Tablada en su perfil de Instagram. La venezolana rompía de esta manera su silencio tras la exclusiva que la ex de su marido concedió a la revista ‘Hola’. En la mencionada publicación la madre de la hija de David Bisbal describía su relación con el almeriénse cómo “solitaria”, recalcando lo mal que lo pasó cuando nació su hija Ella: “fue muy duro, muy duro. No dejaron pasar a mi hermana a la habitación… y yo lo estaba pasando fatal. Mi parto creo que fue el momento en el que más sola me he sentido en mi vida”.

Tablada ha perfilado una personalidad del cantante hasta el momento desconocida por el gran público. Gesto que unido al enfrentamiento que tuvo hace algunos meses con Rosanna Zanetti han hecho que la actual esposa de su ex se haya pronunciado. Seria, decidida y sin muchas ganas de hablar, Elena salía de su domicilio madrileño ante las preguntas de la prensa. Cuestiones en las que ahora prefiere guardar silencio.