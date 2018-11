El clan Campos cierra filar en torno a Terelu.

Terelu Campos ha tenido una noche complicada. La colaboradora no está todo lo bien que se esperaba tras su último paso por el quirófano, que tuvo lugar durante la mañana de este miércoles en la Fundación Jiménez Díaz. Dolorida, incómoda y con cierto nerviosismo, así es como la hija de María Teresa Campos ha pasado las horas posteriores a su última operación, información que desvela a este digital una de las personas más cercanas a la familia. “Está fastidiada. Ha pasado la noche regular”, y añade: “lleva un drenaje y está muy molesta. No está siendo fácil la recuperación, pero hay que tener paciencia”.

En un primer momento se preveía que Terelu Campos abandonase el hospital el miércoles por la tarde, ya que nada hacía pensar que lo que iba a ser una intervención ambulatoria acabara complicándose. “Hoy no le van a dar el alta y mañana tampoco es seguro. Todavía no se sabe”, revela esta fuente a Look. Look ha podido conocer en exclusiva que la última operación de Terelu ha contado con una serie de contratiempos que están aplazando su dada de alta, problemas que prolongan en el tiempo su recuperación. “La operación se alargó. Iba a ser una cosa corta y acabó siendo de casi seis horas. Le pusieron anestesia local y hubo que suministrarle más varias veces, además que la aplicación del injerto se complicó un poco. Su piel está muy radiada y la calidad se deteriora”, dice a este medio.

El clan Campos se vuelca con Terelu

Desde que la colaboradora se sometió a la doble mastectomía y reconstrucción de senos su madre y su hermana no se han separado de ella, apoyo que ha quedado plasmado en cada una de las revisiones médicas en las que hemos podido ver a la propia María Teresa Campos acompañando a su hija. El entorno de Terelu está pendiente de cada uno de los detalles que rodean a la recuperación de la colaboradora. No tienen la preocupación que tenían antes cuando se trataba del cáncer, pero están sufriendo. Cuando ves que alguien que quieres lo está pasando mal es lógico que sufras”, confiesa a Look esta fuente.

Carmen Borrego y María Teresa Campos, que continúan al pie del cañón, su hija Alejandra Rubio, sus sobrinos, José Antonio y Carmen Almoguerra, su cuñado José Carlos Bernal y su gran amigo Kike Calleja, han sido algunos de las personas que no han querido perder la oportunidad de mostrar su apoyo a Terelu en las últimas horas. Un cariño con el que coger impulso en este difícil momento.