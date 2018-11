View this post on Instagram

“Quien se dedica tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás” Las mentes ocupadas, las almas limpias, los corazones satisfechos y la gente FELIZ no tienen tiempo ni interés de juzgar ni hablar de los demás. Cuando juzgas a otros no los defines, te defines a ti mismo. El que es feliz se le nota, no critica, no envidia, no busca conflictos ni atención, ya que cuando se habla mal de otras personas es porque no se tiene nada bueno que decir de si mismo. Seamos promotores de cosas positivas, empatía, de resaltar lo mejor, nuestro mundo lo necesita! 💖🙏🏼✨