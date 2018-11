La joven y el colaborados se han mostrado más cerca que nunca.

Un nuevo escándalo se avecina en la vida de Kiko Matamoros. El programa ‘Sálvame’ ha mostrado durante la tarde de este jueves unas imágenes que prometen dar mucho que hablar. En ellas se podía ver al colaborador compartiendo confidencias en actitud cariñosa junto a una joven famosa de nuestro país, ni más ni menos que la última ganadora de ‘Superviviente’, Sofía Suescun. Los dos comparten actualmente plató en los debates de GH VIP6, donde concursa Makoke, y esta coincidencia parece haber provocado que entre ellos nazca una bonita amistad.

El programa de Telecinco ha sacado a la luz algunas imágenes captadas en un bolo que Kiko y Sofía hicieron en una discoteca madrileña hace unos días, fotografías donde queda en evidencia la buena sintonía que existe entre ellos. Kiko Matamoros agarra a la pamplonica de la cintura, le coge la mano y le cuenta confidencias en el oído, gestos de complicidad que están haciendo saltar todas las alarmas.

“Es una chica con la que me llevo bien, coincidimos en el programa y poco más. No tiene mayor importancia”, decía el protagonista de la polémica ante las insinuaciones de sus compañeros. Pese a que es ahora cuando los rumores de un supuesto ‘romance’ entre Sofía Suescun y Kiko Matamoros salen a relucir, hay que señalar que no son las primeras imágenes de la extraña pareja. El plató de GH VIP6 ha sido el primer escenario donde han mostrado el gran cariño que se profieren, algo que podría ser todo un bombazo de terminar confirmándose.

¿Habrá vuelto a encontrar el amor Kiko Matamoros en los brazos de Sofía Suescun?, ¿Cómo se tomará Makoke este acercamiento cuándo salga de GH VIP6?, ¿Está al corriente Alejandro Albalá de esta gran amistad de su chica? Habrá que espera para contestar a estas cuestiones.