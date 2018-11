La serie constará de una única temporada de trece episodios

Tras meses de rumores, este jueves la productora encargada de realizar el biopic basado en la vida de Isabel Pantoja, ‘Isabel Pantoja, así fue’ ha confirmado que sí, que se va a llevar a la pequeña pantalla. Una buenísima noticia para los fans de la tonadillera, que llevan años esperando poder disfrutar de una historia inspirada en la vida personal y profesional de la cantante. Según el comunicado emitido por Sony Music, la historia, que se condensará en una única temporada de 13 episodios, verá la luz en el año 2020, aunque no se especifica ni el mes ni el trimestre. Eso sí, Look ha podido saber que el rodaje comenzará en apenas mes y medio, en enero del próximo año.

El resto de detalles son todavía una incógnita y es que la información está siendo distribuida con cuentagotas. La gran duda es quiénes serán las actrices que se meterán en la piel de una de las artistas más famosas de España y América Latina. Al recorrer las seis décadas de su vida, se necesitarán a intérpretes de diferentes edades para revivir todas las etapas. Si bien se trata de una producción mexicana, las protagonistas de la historia serán de origen español y buena parte del rodaje, para ser fieles a la realidad de los escenarios, se realizará en España.

Por el momento, Isabel no se ha pronunciado al respecto, pero todo a punta a que supervisará de cerca los guiones para que todo lo que se cuente sea de su gusto. El objetivo es que no suceda como con ‘Mi gitana’, el biopic emitido por Mediaset sin su consentimiento y por el que denunció a Telecinco y a Producciones Mandarina por “intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad y a la propia imagen“. Una demanda que la madre de Kiko Rivera terminó ganando en junio de este mismo año y que implicó que Meidaset no pueda volver a emitir la ficción, su retirada de la web y el fin de su comercialización en DVD.

Una mala experiencia que no se va a repetir pues ‘Isabel Pantoja, así fue’ cuenta con su total aprobación. De hecho, la serie ya se anunció en el Festival de Cannes del año pasado con un video protagonizado por ella misma en el que resume qué se puede esperar.