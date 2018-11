Francisco Rivera se pronuncia sobre los robos de Cantora

El torero Francisco Rivera ha roto su silencio sobre los robos que han tenido lugar en la finca de Cantora.

‘Sálvame’ desveló a comienzos de esta semana que la finca de Cantora había sufrido varios robos de los que la propia Isabel Pantoja se enteró por la prensa. Mantelería, sábanas, candelábros y una escultura de plata eran tan solo algunos de los objetos que desaparecieron y que se trataron de vender en más de un anticuario. Sin embargo, la venta finalmente no se produjo. Un hecho sobre el que Francisco Rivera se ha pronunciado en ‘Espejo Público”: “No me creo el robo en Cantora y tampoco me creo nada de Isabel Pantoja”.

Y es que cabe recordar que Francisco Rivera y su hermano Cayetano solicitaron a la tonadillera enseres personales de su padre, pero los hijos del diestro nunca los recibieron. En Cantora se denunció un robo hace muchos años cuando el juez obligó a Isabel Pantoja a darnos las pertenencias de Cayetano y mías de los tres lotes que se habían hecho, uno para mi hermano Kiko, otro para mi hermano Cayetano y otro para mí. Esta señora declaró un robo y que casualidad que solo robaron los lotes de Cayetano y los míos. Eran cosas sin valor económico pero sí sentimental que no tiene precio. Han robado otra vez en Cantora, que mala suerte hombre…“, ha dicho Francisco Rivera.

Precisamente después de revelar su opinión sobre este asunto, el diestro ha recordado una conversación que tuvo lugar hace años con un mayoral de la finca: “Hace años echaron al mayoral y por despecho quizás me contó que un día le dijo a Isabel Pantoja: ‘es una pena que estas cosas de Paco, del maestro, se estén echando a perder ¿por qué no llama a los hijos que han pasado tantos años y se las llevan?’ a lo que respondió “antes de que lo cojan esos niños lo quemo”.

Según los datos que él tiene, Isabel Pantoja “lo que posee valor económico” lo tiene a buen recaudo y lo que tiene valor sentimental “en una cuadra comida por los ratones”.