ÚLTIMA HORA: Terelu Campos recibe esta tarde el alta hospitalaria

Este miércoles Terelu Campos ha sido intervenida en la Fundación Jiménez Díaz y esta misma tarde recibirá el alta.

Terelu Campos ha sido intervenida este miércoles en la Fundación Jiménez Díaz por una “mala cicatrización” tras la doble mastectomía y reconstrucción de senos de la que fue operada el pasado 6 de octubre. Según ha podido confirmar este digital, ha sido un éxito y su entorno está tranquilo, a pesar del momento delicado en el que se encuentra. “Todo ha salido bien. Todo perfecto”, ha asegurado la propia Carmen Borrego a Look. Misma versión que mantiene una de las amigas más íntimas de María Teresa Campos, Meli Camacho. “Recibe el alta esta tarde. No ha sido una operación, sino una intervención muy sencilla porque no estaba cicatrizando bien. De hecho, se podía hacer también régimen ambulatorio. Esto no tiene nada que ver con el cáncer”, ha asegurado a este medio.

Aunque Terelu deberá continuar con su recuperación, de momento, se desconoce si tendrá que pasar una vez más por quirófano, pues no se sabe la evolución que tendrá. “Está tranquila. Ha salido bien y tanto María Teresa como Carmen Borrego también están positivas”, explica Meli. Pese a “las molestias” que la propia Terelu está sufriendo en este postoperatorio que su entorno define como complicado y tedioso, todos ellos se muestran esperanzados en esta etapa que están viviendo. Tratan de ser una piña para apoyar a la colaboradora y así lo revelan las palabras de Meli: “desde que está Edmundo aquí está mucho más tranquila (…) Está fenomenal y, como es normal, se encuentra más respaldada desde que su pareja llegó a España“.

Muy seria en sus últimas revisiones

Esta operación explica el semblante serio que Terelu ha lucido en las últimas revisiones médicas a las que ha acudido, pues las curas a las que debía someterse era dolorosas. A todas acudía acompañada, junto a esas personas que siempre la apoyan pase lo que pase.