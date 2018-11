El ultimátum con fecha límite de David Bisbal a Elena Tablada

Elena y David terminaron su relación al año de nacer su hija

Falta menos de un mes y medio para el día más feliz de su vida, su boda con Javier Ungría, pero Elena Tablada no está disfrutando todo lo que podría y es que tiene la mente en otra parte. ¿El motivo? La complicada relación que mantiene a día de hoy con el padre de su hija, David Bisbal, desde que la mujer de este, Rosanna Zanetti, compartiera una fotografía en Instagram con la hija que tiene en común con el artista. Una guerra que ya ha tenido diferentes batallas y que la diseñadora ha vuelto a reflotar con una entrevista a la revista ‘Hola’ en la que, tras 14 años de silencio, explota contra el autor de ‘Ave María’.

Si bien en un momento pensó que era el amor de su vida, la mujer de Javier Ungría reconoce que ahora no reconoce la persona en la que Bisbal se ha convertido, “es un completo desconocido”, dice sobre el que un día fue su novio. De hecho, asegura que están en uno de sus peores épocas, “en este momento, todo es un problema. La situación, ahora mismo, es casi igual o igual de desagradable cuando nos separamos, con abogados, con burofaxes, con intentos de cambio de acuerdo… Es muy triste”.

Según explica, David le ha mandado unos burofaxes en los que le exige que, en el plazo de cinco días, elimine de sus redes sociales todas las fotografías que tiene con la niña. “¡Pero si es mi hija! ¡La tuve nueve meses en mi tripa, la parí yo, la crié yo! ¡Me pide eso a pesar de que él también tiene fotos y su mujer, también!”. Una reacción que Elena considera desmedida y que parece ser una consecuencia de la guerra que empezó cuando Zanetti subió a Instagram una fotografía de ella con la niña. “En varias ocasiones, en dos exactamente, le dije: ‘Oye, Rosanna, no subáis fotos’, porque, además, subía fotos su familia. Y me extraña ver cómo niega ese hecho, siendo demostrable”. Eso sí, también matiza que no le importa que el entorno de su ex comparta imágenes de la niño, sino “el momento de hacerlo”, muy importante, según dice, “para determinar cuándo se publica con amor y desde el corazón y cuando es una provocación”.

Aunque ahora viven un momento convulso, Elena Tablada espera que pueda arreglarse en el futuro. “Si he perdonado a mi padre, claro que voy a perdonar al padre de mi hija“, asegura.