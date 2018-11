Carlos Lozano amenaza con interponer acciones legales contra Miriam Saavedra

Miriam Saavedra ha afirmado que Carlos Lozano y Makoke habían tenido un encuentro sexual en el pasado.

“Está ya en manos de mis abogados”, afirma Carlos Lozano. El presentador dice haber agotado su paciencia con Miriam Saavedra después de que esta afirmase en GH VIP que su ex le había contado que tuvo relaciones sexuales con Makoke años atrás. “¿Te contó esta historia Carlos Lozano?”, le preguntaba Jorge Javier Vázquez a la peruana este martes tras varios minutos de enfrentamiento con la todavía mujer de Kiko Matamoros, una cuestión a la que Miriam contestó con un rotundo “sí”. El que fuera el primer presentador de ‘Operación Triunfo’ niega rotundamente este hecho, razón por la que está considerando arremeter contra su exnovia.

“No me gustan las demandas, pero por respeto a mi hija, por respeto a los hijos de Makoke, a Kiko Matamoros y a Mónica Hoyos, esta mujer tendrá que demostrar lo que ha dicho”, afirmaba Carlos Lozano en ‘El Programa de Ana Rosa’, donde además daba su versión acerca de las razones por las que Saavedra habría dicho esta ‘mentira’: “lo ha dicho para meter cizaña entre ellas -Mónica y Makoke- y hacerlas daño”. El que fuera segundo finalista de GH VIP 5 asegura que pese a que ha intentado mantenerse alejado del foco mediático, las alusiones hacia su persona que realiza su ex en la casa de Guadalix de la Sierra le están haciendo mella. “Dejo mi trabajo, me alejo del foco mediático, me voy para descansar y cada día me están llamando por los comentarios que suelta esta señorita. Las cosas que cuenta son tremendas”, alega Lozano.

La revancha de Carlos Lozano contra Miriam Saavedra

El presentador confiesa que este último comentario de la que fue su pareja ha sido la gota que ha colmado el vaso. Motivo por el que no duda en manifestar que va a comenzar su particular batalla contra la concursante de GH VIP6. “Tengo todo para destrozar la vida a esta señora por lo mala que ha sido. Lo digo totalmente enserio, porque por las buenas soy muy bueno, pero…”, dejaba caer el madrileño y añade: “la veo totalmente desequilibrada, no me hace ninguna gracia. No todo vale en esta vida para hacer televisión y ganar dinero”.

Parece que un nuevo frente se abre entre la expareja, que hace tan solo unas semanas parecía estar a punto de reconciliarse. La visita de Carlos Lozano a la casa de GH VIP6 hacía intuir que entre ellos aún existía algo más que amistad, un sentimiento que con el paso del tiempo ha tornado en rencor. “Día a día me está decepcionando. Solo esperaba que cumpliera con lo que le dijo a mi madre, que iba a cambiar de vida y que contaría siempre la verdad, pero la fama la está nublando”, asentía Lozano, que prometía a Ana Rosa Quintana volver a pronunciarse próximamente en su programa.