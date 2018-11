La romántica carta de Alfred a Amaia en plenos rumores de ruptura

Alfred García el mismo día que se cumple un año de City of Stars ha dedicado una bonita dedicatoria a Amaia Romero a través de sus redes.

La academia de Operación Triunfo fue testigo de cómo se fraguó el amor entre Amaia Romero y Alfred García ,al igual que su canción de City of stars. Este fue uno de los números más comentados del talent show durante la edición pasada, pues ambos lograron conquistar a la audiencia con la magia que transmitían. De hecho, muchos de sus seguidores echan de menos la complicidad sobre el escenario así como ver a ambos cantas juntos sobre un escenario. Precisamente cuando se cumple un año de esta canción, el catalán ha querido revivir este instante en sus redes sociales. Una carta que también va dirigida hacia Amaia, aunque hace unos días se multiplicaran los rumores de ruptura.

[Alfred y Amaia horas después de Eurovisión: “El puesto es una mierda”]

“Fue esa noche de hace justo un año… El comienzo de otras miles de mágicas noches más” comienza. “City of stars fue la primera canción que nos unió, de muchas otras que ahora nos unen. Pero esa es única. No sabíamos lo que estaba pasando fuera de esa academia, a la que tanto le debemos, pero sí que sabía que de una canción tocada a cuatro manos podíamos tocar los corazones de muchos y parar el tiempo unos minutos. Y esa versión sigue sonando, y seguirá sonando en la memoria de todos”, ha escrito el cantante. “También sonará en el coche de mis primas cuando van al cole, en el cierre de aquella discoteca, en las radios… (…) y en mi interior para no olvidarme de lo que hicimos”, continúa.

Sin embargo, el mensaje más especial Alfred lo ha dejado para el final. “Gracias a todos por recibir todo nuestro amor con más amor. Porque las historias solo existen si a alguien le emocionan. A mí aún me emociona. Gracias a todos por hacerla eterna. Os agradezco todo el cariño con el que habéis participado en esta historia. Y como no, a mi compañera Amaia, por ser el acorde que completa mi canción“, ha escrito. De momento, Amaia no ha respondido a este bonito comentario.