Declaraciones exclusivas: Terelu Campos, “harta” de su angustiosa recuperación

La colaboradora está a punto de volver a pasar por el quirófano tras una complicación en su recuperación.

Un proceso lento y, sobre todo, difícil. Así está siendo la recuperación de Terelu Campos tras la doble mastectomía y posterior reconstrucción de senos a la que se sometió el pasado 6 de noviembre. Sin embargo, no está saliendo tal y como se esperaba. Ha sido Carmen Borrego la que ha confirmado a través de la revista ‘Semana’ que su hermana tendrá que pasar por quirófano una vez más, noticia que tiene en vilo a su familia. Pero, ¿cómo está la colaboradora en las horas previas a esta intervención? Look ha podido saber por alguien del entorno más íntimo de Terelu de qué manera se está afrontando al postoperatorio y su testimonio es muy revelador.

“Está harta. No por culpa de nadie, sino por lo tediosa que está siendo la recuperación. Está ya cansada”, afirma a este digital una fuente que prefiere no revelar su identidad. Tal y como ya adelantó la semana pasada la revista ‘Diez Minutos’, la hija mayor de María Teresa tendrá que volver a ponerse en las manos de un cirujano para solventar los problemas con los que se ha topado tras su última operación. “El tejido del pecho está muy radiado y no está cicatrizando bien. Tras la quimio esa zona está más débil y necesita más tiempo del que se pensaba en un primer momento”, asegura.

Palabras que explicarían el semblante que Terelu ha mostrado durante las últimas revisiones a las que ha acudido. En todas ellas se la podía ver muy seria, aunque siempre junto a uno de sus apoyos más férreos. Ella no es otra que su madre, de la que no se separa en ningún momento. “Sale con mala cara porque las curas son bastante incómodas y dolorosas, es normal que salga seria de la clínica”, añade el testimonio con el que ha contactado Look. Una explicación que muestra el día a día al que se enfrenta la mayor de las Campos en estos momentos.