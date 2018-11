Este lunes en 'El Hormiguero' Nuria Roca volvió a confesarse sobre la relación sentimental que tiene con su marido.

Nuria Roca ha vuelto a sorprender en ‘El Hormiguero’. Meses después de que ella y su marido, Juan del Val, visitaran el programa y revelaran que tenían ‘una relación abierta’, ha llegado una segunda confesión muy personal. Y es que, según ha revelado la colaboradora en su sección, su esposo y ella van a terapia de pareja. Un hecho que reconoció cuando Pablo Motos le instó a que hablase de ello: “yo llevo 20 años y me gustaría hacer y deshacer la cama mucho más. He empezado a ir a terapia de pareja. Fui la semana pasada porque yo lo que quiero es llegar a los 45 años de casados que llevan Natalia y Raphael. Es que yo no sé si necesitaba o no la terapia, así que decidí ir a probar. Era una consulta un poco extraña, pero a mí me gustó”.

Nuria reveló entonces cómo se decidieron los dos a dar ese paso y lo hizo más sincera que nunca. “Convencí a mi esposo, que me miraba como si yo fuese una loca, y allá que nos sentamos. Todo surgió porque una amiga mía había ido y a mí me picó la curiosidad y ahora es el momento que tengo pareja. Aunque mi amiga se divorció porque ella sí que tenía crisis y yo no sabía si tenía crisis”, dijo Roca. Aunque Nuria confesó haber salido medianamente satisfecha de esta cita, descubrió algo que su marido le había ocultado durante los últimos seis años: “la primera pregunta fue que por qué estábamos allí y dije la verdad. Y no se extrañó el terapeuta. Aunque algún problemilla salió. En plan, ¿qué cambiarías de tu pareja? Y Juan dijo que cambiaría dónde estábamos yendo de vacaciones los últimos seis años. Es una tontería, pero eso me llegó al alma. Es que lo elijo yo…”.

Tampoco tuvo reparo en hablar sobre el sexo que mantiene con su pareja. “Preguntó que cuántas relaciones teníamos y no coincidimos en el número de relaciones. Yo saqué una conclusión. Son las que son pero él se imagina más. Nos puso deberes y tenemos que poner en una hoja qué cosas ganas estando con tu pareja y qué cosas pierdes. Yo lo recomiendo, ¿eh?“. Unas palabras que en tan solo unas horas han provocado que una vez más tanto ella como su marido copen titulares.