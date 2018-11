Las rencillas familiares que se harán evidentes en la boda de Marta Ortega

Este viernes día 16 de noviembre tendrá lugar la boda de Marta Ortega y Carlos Torretta en Galicia. Sin embargo, habrá una notable ausencia.

Este viernes, 16 de noviembre, Marta Ortega y Carlos Torretta se darán el ‘sí, quiero’ en una ceremonia civil de carácter íntimo. Tan íntimo que está previsto que tan solo sean testigos de este día sus más allegados, aunque todo apunta a que habrá una ausencia más que notable. Esa persona no es otra que Sandra Ortega, hermana la novia. Ambas muy discretas, nunca han sido fotografiadas juntas y, además, en más de una ocasión su relación inexistente ha copado titulares. De hecho, hace tan solo unos meses ‘LOC’ se hizo eco precisamente de ello: “no tienen relación personal ni profesional. No se cruzan la palabra”. Mientras este digital ha tratado de ponerse en contacto con Sandra a través de la Fundación Paideia Galiza que ella misma preside para saber si acudirá al enlace, no se ha obtenido respuesta. Aunque muchos han asegurado a la citada publicación que “nadie se quiere perder este día”, quizás Sandra sea la excepción.

De madres distintas -Rosalía Mera y Flora Pérez- estas herederas son completamente diferentes hasta tal punto que el parentesco entre ellas es lo único que las une. Razón que lleva a que el día que tenga lugar el segundo enlace de Marta Ortega, se hagan todavía más evidentes las rencillas que existen en el clan Ortega. Todo ello sucederá en un piso del padre de Sandra y de Marta, Amancio Ortega, situado en el coruñés Paseo de la Dársena y que más tarde se alargará en una fiesta de Real Club Naútico de la ciudad ese mismo día. Una fecha que los novios desean vivir junto a 50 personas, cantidad que al día siguiente se verá multiplicada por ocho, pues se espera que 400 personas lo celebren por todo lo alto y junto a los novios en el centro hípico familiar de Casas Novas, en Arteixo. En cambio, en ese espacio sí se espera a invitados como Alonso Aznar o la pareja formada por Eugenia Silvia y Alfonso de Borbón, quienes son amigos del futuro matrimonio.

Sandra Ortega, la antítesis de su hermana

Sandra Ortega es, sin duda alguna, uno de los rostros menos conocidos de la familia del fundador de Inditex y de los más discretos. Muy celosa de su intimidad, no acude a eventos públicos multitudinarios a diferencia de su padre y su hermana Marta. Tal es su discreción que son muy pocas las imágenes que se han publicado de ella y así lo demuestra que la primera de ellas se captara durante el entierro de su madre Rosalía en el año 2013. Ese día se vio forzada a salir del anonimato y fue en ese momento cuando se descubrió que su vida era muy distinta a la de Marta. Alejada del lujo, Sandra trata de mantener un perfil bajo allá donde va.