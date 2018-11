Carmen Borrego sorprende con un radical cambio de look

Una de las partes más complicadas de luchar contra el cáncer, sobre todo para las mujeres, es perder el pelo, un efecto secundario de la quimioterapia a la que muchas personas prefieren adelantarse, cortando por lo sano. Eso es lo que hizo Terelu Campos hace unas semanas, cuando sorprendió con un cortísimo y favorecedor nuevo look cuando estrenó imagen. Un peinado mucho más “cómodo”, según explicó, y al que se acaba de sumar su hermana Carmen. Al mismo tiempo que lo hacía Terelu, Borrego se sometía a otro cambio radical consistente en un lifting de cuello, un retoque cejas y párpados y una intervención dental que acaba de tener una segunda parte.

Carmen ha vuelto a sorprender esta tarde, la misma en la que se ha conocido que su hermana va a volver a pasar por el quirófano, con un nuevo peinado que no ha dejado indiferente a nadie. Como si del extinto programa ‘Cámbiame’ se tratara, ‘Sálvame’ ha querido dar una sorpresa a la exdirectora dándole un giro a su imagen. “Yo es que me miro y no me reconozco absolutamente nada“, aseguraba tras verse, sin esconder la sorpresa.

“De cerca me he visto y he dicho, ‘¡ostras, soy mi hermana!‘”. Eso sí, no todo ha sido “malo”, y es que también le ha sacado el positivo: “me veo mejor la cara y el cuello con el pelo corto. Y el escote, que lo tengo fenomenal, gracias a Dios, sin arruguitas ni nada”. Un cambio que no solo se está viendo por fuera, sino también por dentro y es que sigue centrada en el ‘Desafío Borrego’, haciendo deporte y comienzo sano. “Esta semana lo he estado llevando a rajatabla. Me han dicho que el metabolismo basal lo tengo fatal y lo tengo que acelerar”, explicaba.