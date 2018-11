Miguel Bosé, excluido de la Gala contra el sida: descubre las razones

Estaba previsto que se le viera el día 19 de noviembre, pero este año no será posible.

Aunque desde hace varios años Miguel Bosé es uno de los anfitriones de la Gala People in Red, ha dejado de ser el embajador. Estaba previsto que se le viera el día 19 de noviembre, pero este año no será posible. El cantante ha sido excluido, según ha publicado ABC, y será sustituido por otro rostro muy solidario como es Jesús Vázquez, pues los organizadores querían renovar la imagen. Podrá acudir como invitado, pero en esta ocasión no tendrá el papel tan relevante que tenía hasta ahora en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (Barcelona). Sin embargo, todavía no ha confirmado su asistencia.

“Ahora se ha cambiado el formato (…) Se tomó la decisión de cambiar la imagen oficial”, han explicado desde la organización al citado medio. Una decisión que implica que Miguel Bosé tampoco actúe sobre el escenario, lugar en el que se espera a artistas como Aitana, Amaia, Alfred, David Bisbal y Antonio Orozco, entre otros cantantes.

Su separación de Nacho Palau saltó a los medios hace unas semanas y desde entonces, contadas han sido las ocasiones en las que se ha dejado ver Miguel Bosé públicamente. La próxima vez que se espera ver al cantante es el 20 de noviembre en un programa culinario llamado ‘Todo el mundo a la mesa’, donde estará como juez invitado. La siguiente ocasión en la que todos los ojos estarán puestos en Miguel Bosé será el próximo 1 de diciembre, día en el que está previsto que cante en un concierto ya confirmado en Los Cabos (México).