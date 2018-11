Primeras imágenes de María Dolores de Cospedal tras dejar su escaño en el Congreso

Este lunes María Dolores de Cospedal ha reaparecido en el Rastrillo de Nuevo Futuro.

Cinco días después de que María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del Partido Popular, anunciara que dejaba su escaño en el Congreso, ha reaparecido este lunes. Lo ha hecho tras la polémica por las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo -en las que se veía involucrada como partícipe del espionaje político en el que está implicado su marido, Ignacio López del Hierro-, por lo que estas son sus primeras imágenes desde que ella misma revelara que abandonaba la política. Pero, ¿dónde se ha dejado ver? La ex presidenta de la comunidad autonómica de Castilla y la Mancha ha acudido al Rastrillo Nuevo Futuro, lugar en el que ha posado muy sonriente junto a dos amigas.

Con un look muy sport que destacaba por un trench otoñal, un pantalón de cuadro de príncipe de Gales y un bolso tote color verde, María Dolores de Cospedal no ha tenido reparo en posar para los reporteros gráficos que estaban en el evento solidario. Instantáneas relevantes, pues Cospedal llevaba varios días desaparecida incluso en sus redes sociales. De hecho, desde el pasado 7 de noviembre no ha vuelto a pronunciarse: “Me voy feliz. Me voy cor el motivo por el que entré en política, con mi amor a España. ¡Gracias por tanto!”.

Quizás durante estos días se haya refugiado en el lujoso piso de la zona elitista de la capital que posee al 50 % con su marido. Tal y como ha podido saber Look, se trata de una vivienda que consta de 246 metros cuadrados de superficie en el barrio de Salamanca y que se distribuye entre un hall, tres baños (uno destinado al servicio) y diferentes habitaciones.