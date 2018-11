Al descubierto: los antecedentes penales del ‘no novio’ de Isabel Pantoja

Un pasado turbulento que la tonadillera desconocía.

Hace poco menos de una semana la posible ‘nueva ilusión’ de Isabel Pantoja acaparó la atención de los medios. La posibilidad de que la tonadillera estuviera retomando su vida en los brazos de un nuevo pretendiente sorprendió a propios y a ajenos, ya que desde que la artista rompió su noviazgo en 2009 con el ex edil de Marbella, Julián Muñóz, no se le han conocido más relaciones. Todas las miradas se fijaron en Eduardo Aguilar, un empleado de la finca Cantora más conocido como ‘el Tato’, que rápidamente rompió su silencio. A Isabel este gesto no pareció gustarle demasiado, y pocos días después decidió suspenderlo de empleo y sueldo. “La voy a denunciar. Nunca firmé el contrato de trabajo, solo el de confidencialidad. Me han despedido por los rumores y la persecución de la prensa”, decía ‘el Tato’ tras conocer la noticia, un momento en el que se comenzó a hablar sobre un posible pasado delictivo.

“Yo soy solo el chófer de Isabel, lo del querido no lo entiendo. Al salir trapos sucios de hace quince o veinte años… Esas cosas, ¡jo…! Yo tengo familia e hijos. Esta movida no me gusta”, decía el extrabajador de Cantora al programa ‘Viva la vida’, viendo como la prensa comenzaba a hablar de sus antecedentes penales. ‘El Programa de Ana Rosa’ ha desvelado los antecedentes penales de ‘el Tato’, un currículum para nada despreciable: en octubre de 2017 es detenido por robo de vehículo, además en 2010 y en 2017 es acusado por dos robos por violencia, intimidación y agresión de personas. También en 2010 es juzgado por delito contra la administración pública, y en 2002 es detenido por quebrantamiento y violación de una orden de alejamiento. Un pasado turbulento que ha desencadenado en su expulsión inmediata de Cantora.

“Esto que se está contando afecta tanto a mí como a mi hermana. Tú puedes quedarte, él se tiene que ir”, fueron las palabras que, según el periodista Antonio Rossi, dijo Agustín Pantoja a la pareja de Eduardo -que también trabajaba en la finca gaditana-. “Ella desconocía los antecedentes de este señor. Ni Isabel, ni Agustín, ni nadie lo sabía. A partir de ahora todas las personas que sean contratadas serán revisadas, tanto los antecedentes penales como los emocionales“, afirma Cristina Tárrega, que dice conocer esta información de primerísima mano. Un nuevo escándalo para Isabel Pantoja en el que ha optado cortar por lo sano