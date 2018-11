Carlos Lozano vuelve a ser el centro de la polémica gracias a la acusación de infidelidad hecha por Miriam. Makoke se derrumba y se levanta gracias a las atenciones de Tony Spina.

La guerra ha estallado en la casa de GH VIP. Miriam y Makoke son ahora mismo las dos grandes enemigas de esta edición. Todo ocurrió en la fiesta de cumpleaños de Isa Pantoja. Entre bailes y alguna copa de más, Miriam acusó a Makoke de haberle sido infiel a Kiko Matamoros con Carlos Lozano, mientras este era pareja de Mónica Hoyos. Como una bomba atómica, la revelación tuvo un efecto devastador en toda la casa, principalmente para Makoke y Mónica. Ambas se quedaron en shock, pero la forma de digerirlo fue muy distinta.

Makoke: “¿Cómo se puede decir semejante calumnia y quedarse tan tranquila?” #GHVIPDBT9 pic.twitter.com/QTggWrsPxt — Gran Hermano (@ghoficial) November 11, 2018

Makoke primero se indignó y después se derrumbó. La supuesta ex de Brad Pitt negó la existencia de tal infidelidad y acusó a Miriam de mentirosa: “conozco a Carlos Lozano desde que tenía 16 años pero jamás ha habido nada entre nosotros”. Mientras tanto, una devastada Mónica Hoyos se refugiaba en la habitación en la más absoluta soledad. A estas alturas del concurso, es evidente que la historia de amor vivida entre la presentadora y su ex es algo que le remueve. Por momentos, Mónica parecía hacer un esfuerzo por no creer la acusación vertida por Miriam. Una vez llegó a su propia conclusión, salió de la cama para apoyar a Makoke y atacar a su gran contrincante histórica.

La reacción de Mónica ante el bombazo que soltó Miriam sobre Makoke y Carlos Lozano: “No es verdad. Eso no puede ser verdad” #GHVIPDBT9 pic.twitter.com/1c4AZDzQ59 — Gran Hermano (@ghoficial) November 11, 2018

A resumidas cuentas, al enfrentamiento de Miriam y Mónica se une ahora Makoke. Una vez más, tiene como epicentro el nombre de Carlos Lozano. El pasado sábado, el ex presentador de Operación Triunfo acudió a Sábado Deluxe para desmentir el supuesto affair. A su vez, Miriam admitió no haber estado acertada en las formas y que hizo mal en acusar sin pruebas. Sin embargo, la acusación ya estaba en boca de todos, dentro y fuera de la casa.

Isa vuelve a tontear con Asraf y Tony hace lo mismo con Makoke

El amor está en el aire en la casa de Guadalix de la Sierra. La historia entre Isa Pantoja y Asraf sigue trayendo cola. La hija de la tonadillera entró de nuevo en la casa con dos propósitos: celebrar su cumpleaños y desenmascarar a Asraf. Sin embargo, no logró el segundo de sus objetivos. En la casa y en el plató todos dan por hecho que entre Isa y Asraf hubo más que palabras debajo de la manta. Una vez se tranquilizaron, tras acusarse de mentirosa y montajista respectivamente, el tonteo volvió. Isa y Asraf se regalaron miradas cómplices y abrazos. Una vez fuera, a la hermana de Kiko Rivera se le ha podido ver algo confundida.

Makoke y Tony, ¿más que amigos? 🔄 Me niego Paco

❤️ Ojalá#GHVIPDBT9 pic.twitter.com/kAz3Qqn2Li — Gran Hermano (@ghoficial) November 12, 2018

En un punto completamente distinto se encuentran Makoke y Tony. De sobra es conocida la amistad que están fraguando dentro de la casa pero últimamente se les ve más unidos que nunca. Durante este fin de semana, se les ha podido ver bailando y abalanzándose el uno sobre el otro, principalmente Tony. Ambos dicen que no pasa de una broma, pero ya son muchos en las redes los que apuestan por esta posible pareja.