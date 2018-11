Los retoques estéticos de Carmen Alcayde: así era, ha sido y es su nariz

La valenciana ha pasado hasta en tres ocasiones por quirófano para retocar su nariz.

Quién la ha visto, y quién la ve. La presentadora Carmen Alcayde desvelaba el pasado domingo en el programa ‘Viva la vida’ el que es uno de sus secretos mejor guardados: su nariz. “Mira que yo me he operado de pocas cosa”, decía la valenciana, que contaba haberse sometido hasta a tres intervenciones de estética para conseguir su nariz actual. Según Carmen la decisión de cambiar su perfil no fue otro que su profesión, ya que su nariz original había sido un obstáculo para acceder a algunos trabajos: “Hacía muchos castings y no me cogían y yo pensé que era por la nariz, porque con lo bien que lo hacía…”. Su imagen no era la que deseaba proyectar, por eso se puso en manos de un cirujano para cambiar aquello que no le gustaba.

Antes de ser reportera de Canal9 (Valencia) Carmen Alcayde se operó, una intervención que ya lucía en la pequeña pantalla nacional a través de ‘Aquí hay tomate’. Después de terminar su andadura profesional junto a Jorge Javier Vázquez (2009) Alcayde decidió volver a retocar su nariz, pero en esta ocasión solo una parte. “Me veía yo ahí mucha punta y tal”, decía la presentadora, que hace hincapié en las buenas manos que le ayudaron a tener el aspecto que hoy tiene. Una nariz armónica y nada artificial que la han convertido en uno de los rostros más frescos de la televisión.