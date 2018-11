Techi ha acudido a 'Sábado Deluxe' y ha protagonizado una de las noches más surrealistas que se recuerdan en el programa

Techi Cabrera ha regresado a televisión. Una de las expulsadas de ‘Gran Hermano VIP’ más polémicas del concurso fue la protagonista de un polígrafo que rozó lo dramático. El bombazo se dejó caer nada más empezar el programa, las relaciones que Techi y Omar Montes mantuvieron en la casa de Guadalix sin protección habían traído consecuencias: Techi se había quedado embarazada del ex de Isa Pantoja. “El jueves te dije que me había quedado embarazada de ti”, le ha dicho Techi al cantante, que no daba crédito a las insinuaciones de la joven. “Me hago un test y me sale que estoy embarazada. Por fechas, estoy dentro de la casa”, ha explicado Techi al narrar su embarazo. La joven tiene muy claro quién sería el padre: “sé perfectamente de quién es (en relación a Omar)” .

“El día 6 acudo al Hospital Puerta del Hierro, tenía una hemorragia”, ha contado Techi sobre cómo perdió el embarazo de forma natural. Omar Montes, por su parte, no ha dado ninguna credibilidad a la que fuera su amante. Sin embargo, un certificado médico justificaba la versión de Techi. “Te has quedado embarazada del espíritu santo”, esgrimía Omar, cuya actitud fue muy criticada por todos los colaboradores. “No te preocupes que no vas a ser padre”, contestó Techi.

La reprimenda de Jorge Javier a Omar

“No puedes quedarte al debate de Gran Hermano, lo siento, no puedes quedarte”, ha abroncado Jorge Javier Vázquez a Omar. “Son actuaciones que no debemos consentir, bajo la apariencia de la broma se puede ser destructivo”, ha censurado acerca de los comentarios que Omar ha dedicado a Techi durante la noche. “Sal del plató, luego vemos”, Omar, con cara de circunstancia, ha salido de la escena muy afectado. Una noche que podría costarle muy caro al ex de Isa Pantoja.

La ‘obsesión’ de Techi por Isa Pantoja

Durante el polígrafo, Techi asintió en las preguntas relacionadas sobre su supuesta obsesión por la hija de Isabel Pantoja. Según relató la joven, el enfrentamiento ha llegado al punto de que el entorno de Isa insulta a Techi por las redes sociales, lo cual habría causado su recaída en una antigua enfermedad relacionada con un trastorno alimenticio. Sin embargo, dicho enfrentamiento va por ambos lados, ya que Belén Esteban argumentó que la propia Techi envió un vídeo con insultos a una amiga de Isa Pantoja.