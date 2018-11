El regreso de Carlos Lozano: ¿existió el romance con Makoke?

Carlos Lozano reaparecía tras su retiro mediático con varios temas candentes sobre la mesa, incluido un amor del pasado

Y Carlos Lozano desapareció de la faz de la tierra. Uno de los personajes más importantes de la prensa del corazón de los últimos años no podía más. Sus nervios estaban demasiado alterados por su relación con Miriam Saavedra. Enamorado de forma confesa, Lozano eligió alejarse de la televisión unas semanas para entender qué le estaba pasando. “Era insostenible, no podía seguir así”, ha relatado Carlos Lozano en su regreso a ‘Sábado Deluxe’. Sin embargo, un nuevo frente que no se podía imaginar iba a salir a palestra. Miriam Saavedra lo dejó caer en el 24 horas de ‘Gran Hermano VIP’ “Makoke, cuenta de una vez lo que tuviste con Carlos”. La cara de la ex de Kiko Matamoros era un poema. Los rumores de una supuesta relación entre Carlos y Makoke mientras eran pareja de Mónica Hoyos y Kiko Matamoros empezó a temblar por los pasillos de Mediaset. La pregunta se la hacía todo el mundo: ¿existió un romance entre Carlos Lozano y Makoke?

“Sinceramente, no, no he tenido nada con Makoke”, contestó, sin tapujos y muy seguro de sí mismo Carlos Lozano. “Miriam quiere darle a Makoke hasta el carnet de identidad”, teorizó el presentador de los inicios de ‘Operación Triunfo’ sobre los motivos que llevaron a Miriam Saavedra a atacar a Makoke con ese extraño lío de faldas. Una situación que ha hecho arder las redes sociales, especulando por el supuesto romance. De momento, Lozano lo ha desmentido.

Tremendo enfrentamiento con Rafa Mora

“Eres un presentador frustrado, un vendido, un calzonazos y un pringado”, le espetó Rafa Mora a Carlos Lozano. Ambos colaboradores protagonizaron un amargo enfrentamiento que enmudeció al plató. La atónita mirada del resto del equipo servía como ejemplo de la dureza de los insultos. Lozano acusó a Rafa Mora de no tener “oficio ni beneficio” y de estar en el programa por ser un “trozo de carne con ojos”. “No vales para nada”, gritó Lozano: “tus compañeros te odian”.

La vergüenza de Lozano por Miriam y Mónica

“No he dejado a Miriam jamás sin dejar dormir en casa”, se ha defendido el presentador. Carlos Lozano se ha mostrado avergonzado por haber tenido una relación con Miriam y Mónica después de que ambas relatasen que no podían salir de casa durante su tiempo como pareja. “No me considero el ex de Miriam, soy Carlos Lozano”.

Pese a todo, los colaboradores le dejaron claro a Carlos Lozano que su amor por Miriam, a pesar de que lo niegue, es evidente. El presentador se quedaba sin palabras, con mucho dolor dentro. Aún así, aseguró que le gustaría que ganase Miriam. Donde hubo fuego, quedan cenizas… Y entre Miriam y Carlos hubo todo un incendio.