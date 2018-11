El lado más personal de la Carmen Cervera: su legado, el amor y la familia

Una vida de película, esta es la historia de la baronesa Thyssen, Carmen Cervera, que ha sido entrevistada por 'Viva la Vida'

Carmen Cervera, Tita, es una de las personalidades más conocidas de la historia de España. Una miss España con una vida de película que conoció al barón Thyssen, el gran amor de su vida, y pasó a ser la baronesa Thyssen. Recelosa de los medios en los últimos tiempos, Carmen Cervera ha concedido una entrevista al programa ‘Viva la Vida’. La propia Emma García se desplazó a Andorra para acompañar a la baronesa en el nuevo museo con una exposición llamada ‘Femina Feminade’. La estabilidad familiar entre Tita Cervera y su hijo, Borja, ha pasado por numerosos baches. La buena sintonía ha llegado a la familia: “estamos en buen momento”, señaló la baronesa. De hecho, este verano pudimos ver imágenes de toda la familia unida de vacaciones. Tita Cervera no niega que Borja sea su sucesor en el legado Thyssen. “Si quiere, él desde pequeño está habituado al arte, desde pequeño ha aprendido”, ha se comentado. Aunque la baronesa ha querido señalar cuál sería el tandem perfecto: “Mi sobrino, conservador jefe de la colección, él también me está ayudando muchísimo. Entre los dos espero”.

El “buen momento” que vive con su familia se refleja en la complicidad que transmite hasta para admitir que no le gusta ser llamada ‘abuela’. “No me gusta lo de abuela, las niñas de Borja me llaman Tita”, ha comentado, divertida, la baronesa. Sus dos hijas, de 12 años, “se empiezan a dar cuenta de que soy famosa”.

Tita Cervera sigue enamorada

Carmen Cervera ha admitido que todavía sigue enamorada de su fallecido marido, el coleccionista de arte Heinrich von Thyssen. “Era un hombre muy especial. Guapo, elegante, divertido. Un hombre ameno. Siempre estaré enamorada de él. Los dos eramos dos personas que decíamos siempre lo que pensábamos, nunca nos mentimos”, ha confesado Tita.

La baronesa Thyssen ha contado cómo conoció al barón. “Fue un flechazo, nos conocimos en una cena, de la forma que me miró no me lo podía creer, jamás nos volvimos a separar“, ha dicho con emoción ante la atenta mirada de Emma García. Lo que no parece dispuesta es a enamorarse de nuevo. Ya que el amor es algo que “no me preocupa, he sido amada, he amado, estoy bien como estoy. No tengo tiempo para eso”. Si algo tiene claro Carmen Cervera es cómo es: “lo mas difícil es no ser fiel a ti mismo. ¿Quién eres? Tú eres tú, es lo más fácil.

La visión de la baronesa sobre la mujer

Carmen Cervera no se ha visto muy reconocida en el feminismo: “hay que proteger a los chicos también, todas somos madres”. “Nunca me he sentido discriminada por machismo” ha reconocido. Eso sí, censura la brecha salarial entre hombres y mujeres: “esos problemas se tienen que ir solucionando”.