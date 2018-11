‘El Tato’ demandará a Isabel Pantoja por despido improcedente

El ex empleado de Isabel Pantoja, con la que se le relacionó sentimentalmente, ha decido presentar una demanda por despido improcedente

Isabel Pantoja no tiene un circo, pero le crecen los enanos de igual manera. Eduardo Aguilar, más conocido como ‘El Tato’, ha pasado de ser la nueva ilusión amorosa de Isabel Pantoja a convertirse en un gran problema para la tonadillera. Pese a que en un principio se informó en el ‘Programa de Ana Rosa’ de que ‘El Tato’ era pareja de la artista, la propia Pantoja lo desmintió rotundamente. Después los hechos se precipitaron, el trabajador de Cantora, que ejercía de chico para todo en la finca, desapareció durante dos días de su puesto. Al menos, así esgrimió el entorno de Cantora para justificar la ruptura de su relación laboral. “La voy a denunciar por despido improcedente”, esa es la frase dicha por ‘El Tato’ según ha desvelado ‘Viva la Vida’, que mantuvo una conversación de 50 minutos con el ex trabajador de Isabel Pantoja no grabada por las cámaras por su petición.

“La situación es insostenible”, le argumentaron a ‘El Tato’ para justificar un despido. Según relata el programa, ni siquiera tenía un contrato firmado. Desde Cantora se desliza que existe un contrato de confidencialidad por el que Eduardo Aguilar no podría hablar sobre su experiencia en la finca y su relación profesional con Isabel Pantoja. Eso sí, el mismo trabajador niega que haya existido ningún vínculo romántico con la tonadillera.

La novia de ‘El Tato’ también trabaja en Cantora

La pareja actual de ‘El Tato’ también es trabajadora de Cantora, según ha desvelado ‘Viva la Vida’. En los últimos días, los secretos más oscuros del pasado de ‘El Tato’ han sido desvelados, pese a que él haya negado ante las cámaras los hechos. Desde problemas con el alcohol hasta antecedentes penales: “Yo soy solo el chófer de Isabel, lo del querido, no lo entiendo. Al salir trapos sucios de hace quince o veinte años… Esas cosas, ¡jo…! Que yo tengo familia e hijos. Esta movida no me gusta”, declaró ante los micrófonos de Telecinco el ex empleado de Isabel Pantoja.